O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (17), que “o Brasil está de parabéns” pela forma como preserva o meio ambiente. A declaração foi dada na cidade de Coremas, no Sertão da Paraíba, durante a inauguração de um complexo de produção de energia solar.

“O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente”, disse.

Bolsonaro afirmou que grande parte da matriz energética do País vem de fontes renováveis, como hidroelétricas, usinas eólicas e solares e biomassa.

Visita à Paraíba

Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, e chegou em Coremas (PB) de helicóptero por volta das 9h30min. Batizada de Complexo Solar de Coremas, a obra inaugurada pelo presidente é uma parceria da empresa dinamarquesa Nordic Power Partners e da desenvolvedora brasileira Rio Alto Energia, com o apoio do Ministério de Minas e Energia e financiamento do Banco do Nordeste.

O investimento total do projeto é de R$ 482 milhões, contando com R$ 287 milhões do Banco do Nordeste e R$ 195 milhões da empresa dinamarquesa.