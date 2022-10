Política Bolsonaro diz que o Brasil “respira enquanto o mundo caminha em uma recessão e desabastecimento históricos”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Segundo o presidente, "o Brasil segue na direção certa em prol do povo" Foto: Alan Santos/PR Segundo o presidente, "o Brasil segue na direção certa em prol do povo". (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), disse nesta quarta-feira (12) que o Brasil “respira enquanto o mundo caminha em uma recessão e desabastecimento históricos”.

“Com os reflexos da pandemia e uma guerra que atinge todo o mundo, o Brasil segue na direção certa em prol do povo. Graças ao recorde de redução de impostos e a responsabilidade social do governo, o País respira enquanto o mundo caminha em uma recessão e desabastecimento históricos”, declarou Bolsonaro.

Em postagens nas redes sociais, o presidente também voltou a atacar o seu adversário no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Em 2018, antes de vencermos as eleições, o povo já conhecia parte daqueles que iriam compor o meu governo. Sabiam qual seria o perfil dos meus ministros e que todos seriam escolhidos com independência. Isso é fundamental para trabalhar pelo Brasil e não por interesses sombrios. Já o candidato do crime organizado não pode anunciar ninguém porque já entregou tudo na mão de grupos e partidos políticos em troca de apoio. É por isso que ele é o candidato do sistema, porque quem é refém pode ser chantageado. Ou alguém acha que ele foi solto por caridade?”, disse Bolsonaro.

“O que ele chama de frente pela democracia é, na verdade, a volta da falsa harmonia, aquela em que os companheiros roubam em paz enquanto você paga a conta. Não há compromisso com o povo quando já se está comprometido com outros interesses. Assim nasce a corrupção sistêmica”, prosseguiu o presidente.

