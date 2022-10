Política Lula afirma que, se for eleito, “todos vão poder fazer churrasco com a família no final de semana”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Qual a explicação para alguém pegar carcaça de frango?", questionou Lula Foto: Reprodução de TV "Qual a explicação para alguém pegar carcaça de frango?", questionou Lula. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, se for eleito, “todos vão poder fazer churrasco com a família no final de semana”.

“O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Qual a explicação para alguém pegar carcaça de frango? Por isso que eu digo que nós vamos recuperar o País e todos vão poder fazer churrasco com a família no final de semana”, declarou o petista nas redes sociais na noite de quarta-feira (11).

“Vou voltar a ser presidente para provar que um torneiro mecânico pode fazer o melhor para o País. Nós precisamos conhecer a alma das pessoas. Saber que uma mulher quer ter uma casa para sua família, trabalhar e receber tão bem quanto os homens pelo mesmo trabalho”, disse Lula.

O petista também atacou o seu adversário no segundo turno da disputa presidencial, Jair Bolsonaro (PL). “Um presidente que não se reuniu com prefeitos, governadores, movimentos sociais. E quando tinha que acatar as orientações da ciência para combater a pandemia, não fez. Foi para a Inglaterra ver o túmulo da rainha, mas não derramou uma lágrima por quem morreu de Covid aqui”, declarou.

“Bolsonaro não conhece o Brasil, não conhece o Nordeste nem a alma do nordestino. Ele não tem a menor noção da força da cultura nordestina. Por isso, quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse cidadão”, prosseguiu o ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política