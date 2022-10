Porto Alegre Sem condições de circulação, carros de transporte por aplicativo são recolhidos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Um dos carros estava com os pneus completamente gastos Foto: Divulgação/EPTC Um dos carros estava com os pneus completamente gastos. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recolheram dois carros, sem condições de circulação, que realizavam transporte por aplicativo em Porto Alegre. A operação ocorreu na terça-feira (11), na rodoviária.

Um Renault Sandero, com placas de Alvorada, estava com os pneus completamente gastos (já no arame), com a documentação em atraso e tinha mais de R$ 5 mil em multas.

Já um Chevrolet Cobalt, emplacado em Viamão, também foi flagrado com pneus carecas e licenciamento vencido.

“Os veículos que realizam transporte privado de passageiros, os aplicativos, não passam por vistorias obrigatórias na EPTC. É preciso estar atento ao estado de conservação, pois alguns itens são essenciais para a segurança dos passageiros e motoristas”, disse o coordenador de Fiscalização de Transporte da empresa pública, Adailton Maia.

A EPTC informou que fiscaliza diariamente o transporte de passageiros por aplicativos. De janeiro a setembro, os fiscais abordaram 3.944 veículos na Capital. Foram registradas 425 irregularidades. Entre as principais infrações, estão: documentação irregular (veículo ou condutor), equipamento de segurança ineficiente (pneu liso), GNV irregular e mau estado de conservação do veículo.

