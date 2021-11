Política Após debandada do Inep, Bolsonaro diz que prova do Enem “começa a ter a cara do governo”

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Durante a semana, servidores do Inep denunciaram pressão ideológica no processo de formulação da prova (foto). Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Durante a semana, servidores do Inep denunciaram pressão ideológica no processo de formulação da prova (foto). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (15) em Dubai que agora as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) “começam a ter a cara do governo”.

“O que eu considero muito também: começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem”, disse Bolsonaro. “Ninguém precisa ficar preocupado. Aquelas questões absurdas do passado, que caíam tema de redação que não tinha nada a ver com nada. Realmente, algo voltado para o aprendizado.”

As dúvidas sobre a continuidade do processo do Enem 2021 surgiram depois de uma debandada de profissionais do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) na semana passada, quando mais de 30 servidores se demitiram das funções que ocupavam por suposta interferência nas provas.

Durante a semana, servidores do Inep, órgão responsável pelo exame, afirmam que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem 2021 para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro.

Em entrevista para um programa de TV, eles detalharam as tentativas de interferência no conteúdo das provas, situações de intimidação e acusam o presidente do órgão de despreparo.

Nesta segunda, o presidente falou com a imprensa na saída da Expo 2020, em Dubai. Este é o terceiro dia da viagem oficial ao Oriente Médio.

“Conversei muito rapidamente com o Milton [Ribeiro, ministro da Educação]. Seria bom vocês conversarem com eles, o que levou àquelas demissões. Não quero entrar em detalhes, mas é um absurdo o que se gastava com poucas pessoas lá. Um absurdo, tá?”, disse Bolsonaro.

“Inadmissível o que acontecia. Então o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo, ele mandou mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai correr na mais absoluta tranquilidade.”

As queixas dos servidores foram relatadas a deputados da Frente Parlamentar de Educação, que pretende colocar em votação na semana que vem na Comissão de Educação da Câmara um pedido de audiência pública para detalhamento dos fatos.

Depois do pedido coletivo de exoneração de cargos, o presidente do Inep, Danilo Dupas, foi convocado na comissão de educação da Câmara para dar explicações, mas disse que gostaria de tratar internamente a questão.

Marcada para os próximos dois domingos, 21 e 28 de novembro, a prova do Enem é elaborada todos os anos com 180 questões. Todas as perguntas são retiradas do Banco Nacional de Itens, formado por milhares de questões redigidas por professores escolhidos por edital. A equipe técnica do Inep escolhe as 180 questões com nível de dificuldade adequado a cada edição anual do exame.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política