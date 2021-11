Dicas de O Sul Formação on-line gratuita sobre o novo ensino médio para educadores e gestores de escolas

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

O programa de formação aborda as principais mudanças do novo ensino médio Foto: Gabriel Gomes/Divulgação/Árvore O programa de formação aborda as principais mudanças do novo ensino médio. (Foto: Gabriel Gomes/Divulgação/ Árvore) Foto: Gabriel Gomes/Divulgação/Árvore

Estão abertas as inscrições para o programa gratuito de formação sobre o novo ensino médio oferecido pela Árvore, edtech com soluções de leitura digital para escolas públicas e privadas.

As aulas on-line, destinadas para educadores e gestores de escolas, estarão disponíveis a partir desta terça-feira (16). As inscrições devem ser realizadas no site https://www.arvore.com.br/novoem. Ao final do curso, todos os participantes receberão certificado de conclusão.

O programa de formação aborda as principais mudanças do novo ensino médio, modelo de aprendizagem que será implementado nas escolas públicas e privadas do País a partir de 2022. O corpo docente do “NEM na Prática” é composto pela equipe pedagógica da edtech, responsável também pela elaboração de todo o material disponibilizado durante as aulas.

“A ideia é proporcionar aos educadores contato com um material prático e sugestões de fazeres pedagógicos em cinco aspectos da reforma: as mudanças que estão em curso com a Base Nacional Comum Curricular do segmento, a contextualização das aulas, a criação de eletivas e itinerários formativos, as metodologias ativas e os projetos de vida”, detalha André Luiz Sampaio, analista de conteúdo pedagógico na Árvore.

De acordo com o profissional, as propostas são bem diretas e procuram resolver, com exemplos práticos, as principais dúvidas de cada um dos tópicos abordados durante o curso.

