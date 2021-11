Na semana passada, o PL havia anunciado que Bolsonaro se filiaria ao partido no dia 22 deste mês. A ida do chefe do Executivo para a sigla começou a ficar indefinida no domingo (14), quando ele falou para jornalistas, em uma feira de aviação em Dubai, que ainda tinha pendências para conversar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL.