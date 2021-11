Brasil Brasil recebe mais 1,5 milhão de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

A vacina mais distribuída até o momento para aplicação na população brasileira é a da Pfizer Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF A vacina mais distribuída até o momento para aplicação na população brasileira é a da Pfizer. (Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF) Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Mais 1,5 milhão de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus chegaram ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (15). O desembarque ocorreu no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Esse é mais um carregamento que faz parte das 100 milhões de doses previstas para serem entregues até o final deste ano como parte do segundo contrato assinado entre o governo federal e a Pfizer.

A previsão do Ministério da Saúde é de que 56,7 milhões de doses do imunizante da Pfizer cheguem ao Brasil neste mês, com antecipação de parte dos lotes.

De acordo com a pasta, a vacina mais distribuída até o momento para aplicação na população brasileira é a da Pfizer, com 132,8 milhões de doses. Em seguida, vêm os imunizantes da AstraZeneca (118,2 milhões), CoronaVac (100,9 milhões) e Janssen (4,8 milhões).

Entre as doses distribuídas, 294,2 milhões foram aplicadas, de acordo com os dados oficiais. Com isso, cerca de 157 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de vacina, o equivalente a 70% da população brasileira. Desse total, 126,2 milhões completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única (Janssen).

