Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre anunciou nesta segunda-feira (15) a redução, de seis para cinco meses, do prazo de aplicação da dose de reforço da vacina contra o coronavírus.

A partir desta terça-feira (16), todos os idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e de apoio à saúde que receberam a segunda dose até 16 de junho podem buscar os pontos de vacinação para receber o reforço.

A medida segue decisão aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite. O objetivo é vacinar mais rapidamente o grupo de idosos, evitando o agravamento de casos de Covid-19 e hospitalizações. Estados como Santa Catarina e Minas Gerais já implementaram o novo prazo de cinco meses.

Também podem receber a dose de reforço imunossuprimidos de todas as idades com esquema vacinal completo até 19 de outubro (28 dias). De acordo com o Vacinômetro, mais de 160 mil pessoas já receberam a dose de reforço na Capital. A segunda dose foi aplicada em 85% das pessoas com 12 anos ou mais, e a primeira, em 99,2%.

