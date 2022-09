Política Bolsonaro diz que suspensão de piso da enfermagem foi “mais uma interferência” do Supremo

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Para o presidente, decisão não tem nada a ver com "constitucionalidade". "Mais uma vez o Supremo interfere prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde" Foto: Marcos Corrêa/PR Para o presidente, decisão não tem nada a ver com "constitucionalidade". "Mais uma vez o Supremo interfere prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde". (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro classificou como “mais uma interferência” a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a lei que criou o piso nacional para profissionais da enfermagem. Na tarde desta quinta-feira (15), a Corte formou maioria para manter suspensa a medida, até que sejam analisados seus impactos no Orçamento de Estados e municípios

“Lamento aqui a decisão do supremo tribunal federal. O placar está em 7 a 3, já acabou. Tá suspenso, então, por 60 dias o piso dos enfermeiros pelo Brasil”, disse Bolsonaro, que mantém uma relação conflituosa com a Corte ao longo de todo o seu mandato.

Aprovado no Congresso

“Congresso aprovou, quase [por] unanimidade, nós sancionamos. No meu entender, é mais uma interferência do STF no dia a dia. Não tem nada a ver com constitucionalidade essa questão. Mais uma vez o Supremo interfere prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde.”

Ao todo, dez dos 11 ministros já votaram. Ainda falta o posicionamento da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. A lei foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto por Bolsonaro, em um evento que atraiu dezenas de enfermeiros para o Palácio do Planalto.

A ação que contesta a medida foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde). A entidade alega que a fixação de um salário-base para a categoria pode ter impactos nas contas de Estados e municípios e nos custos de hospitais privados.

