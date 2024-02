Política Bolsonaro diz que transferiu R$ 800 mil para os Estados Unidos por ter dúvidas sobre a política e economia do atual governo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Bolsonaro alegou que envios de dinheiro para o exterior são comuns e disse que "isso não é crime". Foto: Reprodução Bolsonaro alegou que envios de dinheiro para o exterior são comuns e disse que "isso não é crime". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviou R$ 800 mil para os Estados Unidos por ter dúvidas em relação à política e à economia do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a transferência foi feita no dia 27 de dezembro de 2022, antes de o ex-chefe do Executivo nacional viajar para os Estados Unidos. A investigação afirma que Bolsonaro aguardaria no exterior os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Em um vídeo gravado na quinta-feira (15), Bolsonaro confirmou que fez a transferência entre contas do Banco do Brasil. Por outro lado, alegou que envios de dinheiro para o exterior são comuns e disse que “isso não é crime”.

“O último país do mundo para onde um golpista, um ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados. Esses recursos seriam imediatamente bloqueados”, afirmou.

“Tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda”, finalizou.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido no dia 8 de fevereiro, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Conforme a apuração da PF, os investigados “tinham a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado” e estavam cientes dos atos ilícitos cometidos.

“Alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os EUA, para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos”, aponta o documento.

Em relação a Bolsonaro, a PF afirma que foi feita uma operação de câmbio no dia 27 de dezembro de 2022, no valor de R$ 800.000,03.

Em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a investigação menciona que, nesse montante, pode haver dinheiro do “desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras”, como no caso da venda de joias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro.

“Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência do exterior, possivelmente, aguardando o desfecho da tentativa de Golpe de Estado que estava em andamento”, afirma a PF.

