Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que autorizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a discutir a criação de um novo imposto. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (2) que autorizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a discutir a criação de um novo imposto baseados nos moldes da antiga CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras).

No entanto, ele destacou que a eventual adoção dessa medida deve vir acompanhada de desonerações ou extinção de algum tributo atualmente em vigor, de acordo com declarações publicadas pela mídia.

Segundo o presidente, o governo não pretende aumentar a carga tributária do país. “Ninguém aguenta pagar mais imposto”, afirmou durante parada em uma padaria em Brasília.

Bolsonaro disse ainda que dentre as possibilidades de compensação para o novo tributo, que estão sendo discutidas com Guedes, estaria a revisão na tabela do Imposto de Renda.

“O que eu falei com o Paulo Guedes. Pode ser o imposto que você quiser. Tem que ver do outro lado o que vai deixar de existir. Se vai diminuir a tabela do Imposto de Renda, fazer desoneração, acabar com o IPI [Imposto sobre Produto Industrializado]. Tem que botar os dois lados da balança”, acrescentou o presidente.

Presidente do Banco do Brasil

Na mesma ocasião, Bolsonaro confirmou que, a princípio, o executivo André Brandão será o próximo presidente do Banco do Brasil.

Mas o presidente afirmou que somente irá confirmar a escolha após falar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “A princípio é ele”, afirmou Bolsonaro durante parada em uma padaria em Brasília.

“Vou falar com o Paulo Guedes amanhã. Você sabe que eu tenho total confiança no Paulo Guedes e ele que sabe como deve funcionar o Banco do Brasil”, acrescentou. A escolha acontece cerca de uma semana depois do então presidente do BB, Rubem Novaes, entregar sua carta de demissão.

O nome de Brandão fora confirmado à agência de notícias Reuters no sábado por uma fonte da área econômica do governo, sob condição de anonimato. Segundo o interlocutor, Brandão já teria aceito o convite.

O Ministério da Economia disse que ainda não poderia confirmar o nome do novo comandante do BB. O futuro líder do BB tem cerca de duas décadas de experiência no mercado financeiro e já passou por bancos como HSBC, Citi e outros.

Já Novaes deve assumir uma função no Ministério da Economia. Para cargo no banco estatal, o governo vinha procurando por executivos com formação em finanças e tecnologia para lidar com uma concorrência mais acirrada entre bancos e fintechs. As informações são da agência de notícias Reuters.

