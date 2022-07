Mundo Bolsonaro diz que vai ligar para o presidente da Ucrânia no dia 18

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Caso a ligação de fato ocorra, será a primeira vez que os líderes conversam entre si desde a invasão da Rússia. Na foto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro informou, nesta segunda-feira (11), que tem um telefonema agendado para o dia 18 deste mês com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Caso a ligação de fato ocorra, será a primeira vez que os líderes conversam entre si desde a invasão da Rússia.

A declaração foi dada à imprensa por Bolsonaro após a recepção da presidente da Hungria, Katalin Novák. “Trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali próximo, a questão da Rússia e Ucrânia. Disse que no próximo dia 18 tenho um telefonema acertado com o Zelensky”, disse Bolsonaro sobre a conversa com a presidente da Hungria.

“Assim como depois da minha visita à Rússia, antes do conflito, tive outra conversa com o presidente [Vladimir] Putin e nós queremos fazer cada vez mais pela paz. Sabemos que a verdade muitas vezes machuca, mas não tem outro caminho a não ser através dela para buscarmos convívio pacífico entre os povos”, prosseguiu.

Bolsonaro viajou para a Rússia em fevereiro deste ano. Na ocasião, se reuniu com Vladimir Putin no dia 16 daquele mês e defendeu a soberania dos países diante da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Depois, em 27 de junho, Bolsonaro voltou a falar com Putin, desta vez por telefone. Foram discutidos fertilizantes e produtos agrícolas. Durante conversa com a imprensa nesta segunda-feira, o líder brasileiro relatou que “está quase certo” um acordo com a Rússia para a compra de diesel.

