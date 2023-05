Política Bolsonaro afirma que vê “com tristeza” a aproximação do Brasil com ditaduras

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente disse que o "atual governo não tem nenhum apreço pela democracia" Foto: Agência Brasil O ex-presidente disse que o "atual governo não tem nenhum apreço pela democracia". (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A viagem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a Brasília foi alvo de críticas de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente lamentou a aproximação do Brasil com o país vizinho.

“Vejo com tristeza essa aproximação com ditaduras. O atual governo não tem nenhum apreço pela democracia, fazendo isso. Essas pessoas [Nicolás Maduro] representam o que o Lula quer para o Brasil: povo sem liberdade. O que existe na Venezuela é uma ditadura silenciosa”, disse Bolsonaro.

“É importante que todos saibam o que foi a Operação Acolhida, que fizemos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Recebemos mais de 500 pessoas por dia, fugindo da miséria e da fome do governo de Maduro. O povo foge da Venezuela, país mais rico do mundo em reserva de petróleo”, afirmou Bolsonaro ao criticar a situação econômica e social da Venezuela em entrevista à CNN.

A Operação Acolhida foi uma força-tarefa criada em março de 2018 para garantir o atendimento humanitário aos refugiados e migrantes venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada dessas pessoas no Brasil.

Maduro foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, na segunda-feira (29). Ele não visitava o Brasil desde julho de 2015, quando esteve no País para a cúpula do Mercosul, realizada em Brasília no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-diz-que-ve-com-tristeza-a-aproximacao-do-brasil-com-ditaduras/

Bolsonaro afirma que vê “com tristeza” a aproximação do Brasil com ditaduras

2023-05-30