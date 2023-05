Política Lula recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto

Maduro e sua esposa foram recebidos por Lula e Janja na sede do Poder Executivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (29), o seu colega da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto. O venezuelano subiu a rampa da sede do Poder Executivo ao lado da sua esposa, Cilia Flores.

O casal foi recepcionado pelo petista e pela primeira-dama, Janja da Silva. Essa é a primeira vez que Maduro visita o Brasil desde julho de 2015. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não reconhecia o venezuelano como chefe de Estado.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, os dois mandatários pretendem avançar no processo de “normalização das relações bilaterais”. A reabertura de embaixadas e de setores consulares foram pautas do encontro entre Lula e Maduro.

Segundo o governo federal, a reunião inciou de forma restrita entre Lula e Maduro e depois foi ampliada para outros integrantes da comitiva venezuelana e do governo brasileiro.

Maduro viajou ao Brasil, a convite de Lula, para participar de uma cúpula de líderes da América do Sul nesta terça-feira (30), na capital federal.

“Recebo nesta semana em Brasília presidentes da América do Sul, para juntos discutirmos o futuro da nossa região. Nenhum país cresce sozinho. Temos que trabalhar com nossos vizinhos na construção de parcerias pelo desenvolvimento econômico da região, fortalecimento de laços culturais e na defesa da democracia”, disse Lula sobre o evento.

