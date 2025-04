Política Bolsonaro e aliados fazem “esquenta” antes de manifestação na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

O encontro vem sendo tratado como um “esquenta da manifestação” Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Antes do ato na avenida Paulista marcado para este domingo (06), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunirá por volta das 10h com aliados, governadores e parlamentares no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O encontro vem sendo tratado como um “esquenta da manifestação”.

Na sequência, Bolsonaro e aliados vão à avenida Paulista para o ato, em defesa da anistia para envolvidos no 8 de Janeiro. O encontro, comandado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi confirmado por parlamentares que participarão da reunião.

Segundo a organização da manifestação, além de Tarcísio, governadores como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Jr (PSD), do Paraná, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), devem ir à Paulista. No entanto, não está confirmado se todos irão antes ao Palácio dos Bandeirantes.

Na noite do sábado (05), aliados de Bolsonaro circularam uma lista com 117 nomes, entre vereadores, deputados, senadores, governadores e representantes partidários que estariam presentes no ato. A lista diz respeito, contudo, aos nomes confirmados até a noite da quinta-feira (03).

