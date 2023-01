Política Bolsonaro é hospitalizado na Flórida, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente foi hospitalizado devido a queixas de fortes dores abdominais Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado nesta segunda-feira (09), em um hospital do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, devido a queixas de fortes dores abdominais. Bolsonaro estaria internado no AdventHealth Celebration.

Depois de ter sido atacado com uma faca em 2018, o antigo chefe de Estado foi internado várias vezes nos últimos anos por apresentar dores na zona afetada, a barriga.

A mais recente aconteceu em novembro, quando esteve no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, mas Jair Bolsonaro tinha estado no hospital também em janeiro e março.

A internação acontece um dia depois da invasão promovida pelos terroristas pró-Bolsonaro aos prédios do Congresso, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto. O domingo (08) de caos em Brasília rendeu uma série de bolsonaristas presos e até o afastamento provisório de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal.

Após as imagens de depredação rodarem o mundo, a pressão de congressistas norte-americanos contra a presença de Bolsonaro no país aumentou consideravelmente. O ex-presidente está nos EUA desde o final de dezembro, quando deixou o país nos últimos dias de seu mandato. Nesta segunda-feira, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) pediu a volta de Bolsonaro ao Brasil para que ele “pague pelos seus crimes”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política