Bolsonaro e Lula trocam acusações nas redes sociais durante a posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Bolsonaro ficou frente a frente com Lula e Dilma durante a posse de Alexandre de Moraes. (Foto: Antonio Augusto/TSE)

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversários na disputa ao Palácio do Planalto, trocaram acusações nas redes sociais enquanto participavam da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na noite de terça-feira (16).

No momento das postagens, os dois estavam sentados frente a frente no evento. O perfil de Bolsonaro no Twitter publicou críticas às gestões de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Sem guerra e pandemia, o PT entregou o País à pior recessão de nossa história. Em meu governo, mesmo com pandemia e guerra, benefícios sociais foram ampliados, milhões de empregos foram gerados e a economia voltou a crescer. Eles quebraram o Brasil. Nós quebramos paradigmas”, diz o texto disparado por assessores do presidente da República.

“Lula e Dilma deixaram para os brasileiros um País devastado, com 15 milhões de desempregados, prejuízos bilionários nas estatais e obras inacabadas, além do maior esquema de corrupção, o maior número de assassinatos e a pior década para a economia de toda a nossa História”, prosseguiu o perfil de Bolsonaro no Twitter.

O perfil de Lula, por sua vez, compartilhou uma publicação que comparava o petista com o atual chefe do Executivo. “A escolha na eleição é entre o candidato que criou o SAMU e o candidato que imitou pessoas morrendo sem ar na pandemia”, diz a postagem. Em cima da publicação original, a equipe do ex-presidente escreveu: “Dois lados”.