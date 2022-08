Rio Grande do Sul Três toneladas e meia de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Um açougue foi parcialmente interditado Foto: MP/Divulgação Um açougue foi parcialmente interditado. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), fiscalizaram três açougues e três mercados em São Vicente do Sul, na Região Central do Estado, na terça-feira (16). Durante a operação, foram apreendidas 3,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

Um dos açougues foi parcialmente interditado. Entre as irregularidades encontradas pelos fiscais, estão produtos com o prazo de validade vencido ou sem validade indicada no rótulo, alimentos armazenados de forma inadequada, reutilização de garrafas pet para acondicionar outros produtos, carnes sem procedência, linguiças sem selo de inspeção e fabricação clandestina de alimentos.

Um dos mercados fiscalizados também estava realizando a comercialização irregular de medicamentos. O MP não divulgou os nomes dos estabelecimentos vistoriados.

Além de agentes do órgão, a fiscalização contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal de São Vicente do Sul, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

