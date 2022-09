Cláudio Humberto Bolsonaro e Marcelo se encontraram “sem mágoas”

Por Cláudio Humberto | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os presidentes do Brasil e de Portugal combinaram se reencontrar “sem mágoas”, nesta terça (6), nos eventos de 7 de Setembro. É que há dois meses, em julho, Jair Bolsonaro cancelou audiência após Marcelo Rebelo de Sousa cometer a gafe de se avistar primeiro com o petista Lula, em São Paulo. A indelicadeza do português não afetou, no entanto, a hospitalidade do governo brasileiro, que disponibilizou um jato da frota presidencial da FAB para os deslocamentos do ilustre visitante no Brasil.

Jato mantido

O cancelamento da reunião de 9 de julho preocupou os portugueses, mas Bolsonaro logo esclareceu que o jato permaneceria à disposição.

…se trumbica

Os diplomatas de ambos os países hoje se penitenciam em razão do episódio, que atribuem a uma “falha de comunicação”.

Página virada

O chanceler Carlos França e o embaixador português Luís Faro Ramos negociaram o reencontro no Brasil, fazendo do episódio página virada.

Para a plateia

Ao visitar primeiro o chefe da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa apenas quis ser agradável à imprensa portuguesa, hostil a Bolsonaro.

Aras fará plantão para monitorar atos do Dia 7

O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu se manter de plantão em Brasília, nesta quarta-feira (7), para atuar em eventuais casos de “violência política” temidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Aras tomou a decisão apesar de haver recebido da direção da Agência Brasileira de Inteligência a garantia de que não há sinais ou evidências de que episódios assim possam ocorrer neste dia 7, mesmo levando em conta a irritação bolsonarista com o “ativismo judicial”.

Gonet no TSE

Neste Dia 7, também estará de plantão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco.

Apuração sumária

Augusto Aras ficou preocupado com alegações de ministros como Edson Fachin, sobre iminentes atos de “violência política”, e decidiu agir.

Sem sinais

No mesmo dia em que Fachin divulgou suas alegações, Aras provocou reunião com a Abin, que garantiu não haver evidências do tal “risco”.

Não é racismo?

O PT teve um problema: a proporção de candidatos negros ou pardos no partido diminuiu a verba que o candidato (branco) Lula poderia receber do fundão. Solução: mandar candidatos alterarem a raça para “branca”.

Não é fraude?

O PT alterou a raça de candidatos como José Guimarães (CE) de pardo para branco para aumentar a proporção de brancos, como Lula, já que a divisão racial define o fatiamento do fundão. O MPE não viu problema.

Pintado para a guerra

Chamou atenção o aparato de segurança do ministro do STF Luis Roberto Barroso, ontem, no almoço do restaurante Rosário, de Brasília. “Ele parece pintado para a guerra”, observou o presidente de uma associação empresarial pouco familiarizado com esse tipo de cena.

Bolsonaro africano

No Brasil para as celebrações dos 200 anos da Independência, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que os diplomatas chamam de “figuraça”, adora ser chamado de “Bolsonaro da África”.

Análise apimentada

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, criticou arroubos autoritários recentes do Supremo Tribunal Federal e ironizou: “Você não estabelece uma ditadura do STF para salvar a democracia”, disse.

Não se conteve

Ao analisar uma denúncia de inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não conteve o riso ao ler que o denunciante pedia prisão preventiva do procurador-geral, Augusto Aras.

Otimismo de volta

O mês de julho foi especialmente bom para os shoppings, que viram alta de 14,1% nas vendas em relação a 2021 e 17% ao pré-pandemia. O valor médio das compras foi 40% maior que no comércio de rua.

É um começo

O diesel começa a seguir caminho trilhado pela gasolina e caiu 4,65% em agosto, sendo vendido, em média a R$7,42 por litro, segundo a TicketLog. Ainda assim, o valor está 53% maior que no ano passado.

Lanterna na popa

Por onde andam os ex-tesoureiros do PT? Soltos?

PODER SEM PUDOR

Entidades do pau oco

Anos atrás, o procurador Marcelo Pastana viveu experiência inusitada, ao mobilizar a Polícia Federal na apreensão de dinheiro para compra de votos em Macapá (AP), na véspera da última eleição. O santuário da grana era um terreiro que funcionava numa casa vistosa. Os pais-de-santo tentaram impedir a busca, alegando proibição das “entidades”, enquanto lá dentro queimavam as cédulas. Mas Pastana ainda apreendeu sacos de dinheiro no telhado. Todos em cana, uma “entidade” exigiu cachaça, mas o procurador negou, lembrando a “lei seca” – era véspera da eleição. Um homem “incorporando” mulher xingou Pastana – que, na dúvida sobre a quem autuar por desacato, preferiu ignorar a agressão. E cair na gargalhada, certamente.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto