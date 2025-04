Política Bolsonaro e Nikolas Ferreira ironizam protestos em São Paulo; para Guilherme Boulos, o “recado foi dado”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Manifestação reuniu 6,6 mil pessoas na avenida Paulista, segundo cálculo feito por grupo de pesquisa da USP. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A adesão do público à manifestação contra o PL da anistia que aconteceu na Avenida Paulista no último domingo (30) foi zombada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por seus aliados nas redes sociais. Organizado por centrais sindicais e movimentos sociais da esquerda, o ato reuniu cerca de 6,6 mil pessoas, segundo o grupo de pesquisa Monitor do Debate Político, da Universidade de São Paulo (USP), e a ONG More in Common. Lideranças bolsonaristas, no entanto, ironizaram os números e disseram que o evento “flopou”.

Entre os que comentaram sobre o episódio, Bolsonaro compartilhou um vídeo em que poucas pessoas estavam reunidas na praça Oswaldo Cruz, local de concentração do ato, e disse que “a manifestação do PT contra a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro tinha 5 bilhões de pessoas”.

Na mesma linha do pai, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) repostou um post feito por um apoiador que zombava do ato ao compartilhar uma foto de outro momento e dizia que o público calculado havia sido de 1 milhão de pessoas”. “Vamos ajudar o Lula no ato contra o Bolsonaro #flopou”, escreveu o parlamentar.

Em outro post, o senador agradeceu ao ex-deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que participou da convocação do público para a manifestação e previu, durante o ato, que 25 mil pessoas estariam presentes. “Obrigado, Boulus! #flopou A rua é nossa, a internet é nossa, o Congresso é nosso! #AnistiaJá”, disse Flávio.

Outro a comentar sobre o momento foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que ironizou uma imagem de manifestantes compartilhada nas redes sociais. “A esquerda conseguiu fazer uma manifestação tão grande, mas tão grande, que dá para contar quantas pessoas foram na foto”, brincou Nikolas em uma publicação ao dizer que teria contabilizado 44 manifestantes.

Boulos reagiu, respondendo a publicação do parlamentar mineiro com uma imagem que mostrava mais pessoas reunidas em frente ao carro de som. “Acho que o Chat GPT te entregou a foto errada, Nikole!”.

Boulos concluiu a série de postagens sobre a manifestação no X, antigo Twitter, dizendo que o “recado foi dado”: “Em memória das vítimas da ditadura, em respeito a luta dessa geração pela democracia, é sem anistia para golpista”, escreveu.

Em resposta, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, escreveu que “um ônibus tem 44 lugares certinho” e questionou quem teria pagado pelo deslocamento deles até o local.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também afirmou que o ato teria “flopado bonito” e disse que ele teria sido um “fiasco” em comparação ao de apoio a Bolsonaro em Copacabana há duas semanas. Na ocasião, o Monitor do Debate Político calculou a participação de 18 mil pessoas, mas o cálculo gerou divergências entre lideranças bolsonaristas. Isso porque uma estimativa feita pela Polícia Militar do Rio, subordinada ao governador Cláudio Castro (PL-RJ), aliado ao ex-mandatário, afirmou que a manifestação teve adesão de 400 mil pessoas.

Mesmo afastada de Bolsonaro no momento, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também se referiu ao evento neste domingo como uma “vergonha atrás de vergonha”. “Esquerda faz manifestação contra a anistia, mas pelo visto não deu muito certo! Daqui a pouco estarão dizendo que milhões de pessoas foram”, escreveu em um post no X.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-e-nikolas-ferreira-ironizam-protestos-em-sao-paulo-para-guilherme-boulos-o-recado-foi-dado/

Bolsonaro e Nikolas Ferreira ironizam protestos em São Paulo; para Guilherme Boulos, o “recado foi dado”

2025-03-31