Política Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados se reúnem no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

O encontro, segundo confirmou a assessoria do parlamentar, foi para tratar a agenda da semana. Na foto, Bolsonaro (E) e Maia Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O encontro, segundo confirmou a assessoria do parlamentar, foi para tratar a agenda da semana. Na foto, Bolsonaro (E) e Maia (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniram neste domingo (09), por quase uma hora no Palácio da Alvorada. O encontro, segundo confirmou a assessoria do parlamentar, foi para tratar a agenda da semana.

Duas MPs (Medidas Provisórias) do governo devem perder a validade sem ser analisadas pelo Congresso neste período. Os textos, que tratam da emissão de carteirinhas estudantis e da publicação de editais de licitações em jornais, devem ser arquivadas. Para não caducarem elas teriam de ser analisadas até o próximo domingo, dia 16.

As duas MPs são consideradas atos de retaliação do governo. Em agosto, o presidente assinou uma MP para pôr fim à divulgação de balanço de empresas de capital aberto em jornais. Bolsonaro chegou a dizer que a MP era uma “retribuição” à forma como foi tratado pela imprensa durante a campanha.

Já a MP da Liberdade Estudantil retira o monopólio da UNE (União Nacional dos Estudantes) e da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) para emissão dos documentos, utilizados principalmente para o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos.

Bolsonaro reconheceu que as medidas devem perder a validade. Questionado se ele pretende reapresentá-las daqui a um ano, Bolsonaro disse que iria avaliar. Já a medida provisória que determina o pagamento de pensão vitalícia para crianças com microcefalia por causa do vírus da zika deve ser aprovada. O benefício já foi aprovado pela Câmara e precisa passar pelo crivo dos senadores até a próxima quarta-feira (12).

Na mesma entrevista, Bolsonaro, ao ser questionado sobre como avalia sua relação com o Congresso, disse que “tem algumas briguinhas”, mas, ao final, todos dormem “embaixo dos meus cobertores.” “A gente dorme junto. É o preço para a gente ser feliz.”

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário