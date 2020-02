Celebridades Luana Piovani nega edição em foto: “Não preciso de photoshop”

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Luana Piovani rebateu comentários e afirmou que não usa o programa de edição Foto: Reprodução/Instagram Luana Piovani rebateu comentários e afirmou que não usa o programa de edição Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani negou que tenha feito photoshop em uma foto publicada no Instagram, na qual aparece de dreads e mostrando parte do bumbum.

“Eu vejo que tem uma galera insistindo em dizer que eu fiz photshop na minha bunda. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não preciso de photoshop. E não é porque eu sou perfeita, porque eu não sou”.

“Eu não preciso de photoshop porque eu não tenho a preocupação de parecer perfeita para vocês. Eu não estou nem aí. Eu me cuido e sei de todas as minhas falhas. Eu lido muito bem com elas. Inclusive não gosto de photoshop, por isso que eu fiz a cirurgia plástica na minha subaca, porque eu nem gosto de saber que eles têm photoshopar aquela gordura que eu tinha aqui. E agora não tem mais que photoshopar a gordura porque eu arranquei a gordura daqui”.

