Notícias Bolsonaro e Piquet: galpão para joias, carro blindado, meio milhão de reais e outros favores trocados entre os dois

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Ex-piloto de Fórmula 1 dirigiu carro que levou Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira em 2021. (Foto: Reprodução/Twitter)

Além da repercussão policial, o escândalo das joias sauditas escancarou mais uma vez a íntima relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Os episódios se acumulam desde a época em que Bolsonaro esteve na Presidência da República — e continuam até hoje.

A “Fazenda Piquet”, propriedade usada para guardar os dois conjuntos de joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita, fica localizada em área nobre da capital federal e, entre outras construções, conta com um galpão no qual Bolsonaro guardou 175 caixas (para guardar os presentes que recebeu quando foi presidente) em cerca de 200 metros cúbicos.

No local, entre outras coisas, há também o Centro Hípico Lago Sul, uma escola que dá aulas particulares de equitação e equoterapia. A propriedade tem uma parte residencial e uma pista de pouso para aeronaves.

A fazenda ainda conta com ao menos um colégio de ensino primário e uma cafeteria. Há no local também um galpão no qual Piquet mantém uma série de veículos guardados, entre eles veículos clássicos como um Ford GT, uma Ferrari 308 e um Jaguar XK 120.

O local, no entanto, também já foi alvo de uma ação da Justiça em 2012, devido ao desmatamento de uma área de preservação ambiental na propriedade. Na ocasião, Geraldo Piquet, irmão do ex-piloto, foi preso pelo crime, mas acabou liberado após pagar uma fiança no valor de 15 salários mínimos — apesar de dano ambiental ser um crime inafiançável e o acusado ter sido preso em flagrante.

Na ocasião, a polícia identificou a destruição da mata quando sobrevoava a região, e encontrou um desmatamento de quatro quilômetros quadrados de área, após o início das obras no local, um mês antes, e sem licença e sem um estudo de impacto ambiental. Na fazenda ainda foram encontrados funcionários e maquinário que faziam a remoção de terra e terraplanagem para a ampliação da pista de pouso.

Chofer e blindado

Piquet se mostrou leal a Bolsonaro em diferentes momentos. Recentemente, ele emprestou um Porsche blindado ao ex-presidente após recusa do governo Lula em ceder um veículo de segurança reforçada. É com o modelo de luxo que Bolsonaro tem circulado por Brasília desde que retornou dos EUA.

O ex-piloto da Fórmula 1 foi o responsável por dirigir o Rolls Royce que conduziu Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro à cerimônia de hasteamento da bandeira brasileira, no feriado da Independência de 2021.

Meio milhão de reais

A campanha à reeleição de Bolsonaro em 2022 recebeu uma doação de R$ 501 mil do ex-piloto Nelson Piquet. Era a maior doação recebida até então pelo candidato, excluindo os repasses do seu partido.

Férias em Angra

De folga em Angra na última semana, Bolsonaro foi visto em companhia do Nelson Piquet. O ex-presidente viajou até o litoral no jatinho do amigo, segundo o portal Metrópoles. Até o meio da semana, ele ainda não tinha aparecido para trabalhar em seu gabinete ao lado da sede do PL, em Brasília.

