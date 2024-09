Brasil Bolsonaro enquadra aliado apoiador de Pablo Marçal: “Peça apoio a ele em 2026”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Ex-presidente está impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral de disputar cargos eletivos até 2030. (Foto: Alan Santos/PR)

“Aos deputados que porventura gravaram vídeo apoiando Pablo Marçal, peçam um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026”, disse Bolsonaro. Dessa forma, ele sinaliza que recusará manifestações de apoio aos que não seguirem sua orientação no pleito municipal.

A declaração do ex-presidente ocorre após reportagem informar que Marçal guarda um “arsenal” de vídeos com parlamentares bolsonaristas para usar durante a campanha. Embora nutra alguma simpatia por Marçal, Bolsonaro mergulhará fundo na campanha de Ricardo Nunes.

O entusiasmo do ex-presidente aumentou após a consolidação da escolha de coronel Mello Araújo (PL), indicado por Bolsonaro, para ser vice na chapa do atual prefeito. O nome de Mello Araújo foi oficializado, nessa sexta-feira (21), em agenda conjunta de Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas.

Após o anúncio, feito por Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo disse que é momento de “virar a página” e pensar em outros pontos, como o plano de governo. Já Nunes afirmou que está satisfeito com a escolha do coronel. O pré-candidato à reeleição disse ainda que “se encantou com a coragem de combater o crime organizado” de Mello Araújo.

Eles participaram, também na sexta, da assinatura do contrato que leva o metrô até um bairro de periferia na Zona Sul de São Paulo, que é reduto eleitoral de Nunes e do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil). Ele também estava presente. O metrô é prometido para o bairro há mais de dez anos.

Fator Damares

Pablo Marçal se inspira na senadora Damares Alves para conseguir os votos bolsonaristas mesmo não sendo apoiado pelo partido de Bolsonaro, o PL. Há, contudo, uma diferença significativa entre os dois cenários.

Em 2022, Michelle Bolsonaro fez campanha aberta para Damares (Republicanos), o que não deverá ocorrer este ano nem com a ex-primeira-dama nem com nenhum integrante da família Bolsonaro em relação a Marçal.

Na última eleição, o então presidente autorizou Michelle a abandonar Flávia Arruda, candidata do PL, e trocá-la por Damares. Isso se deu por dois motivos: insatisfação de Bolsonaro com Flávia, que não o consultou sobre seu suplente ao Senado, e a relação muito próxima de Michelle com Damares. Pablo Marçal preferiu não se manifestar. As informações são do Metróploles e da CNN.

