Brasil Oposição critica Lula após o presidente se vacinar contra dengue na rede particular

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

O presidente foi vacinado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, no lançamento da campanha de vacinação. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A oposição do governo Lula teceu duras críticas ao presidente da República após vazamento da informação de que petista se vacinou em rede particular contra a dengue antes de ter disponibilizado as vacinas pelo SUS para a população. As críticas ocorreram na sexta-feira (21).

Ele se vacinou no dia 5 de fevereiro, quatro dias antes da campanha nacional. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro alfinetaram Lula. “Se vacinou escondido. O povo que se dane”, disse o ex-presidente Bolsonaro no X (antigo Twitter).

Já o filho, foi mais enfático nas palavras. “Mais um escândalo: dessa vez a falta de vacinas da dengue. São mais de 6 milhões de casos e quase 4.000 mortes. E a tal das vacinas? O chefe da facção vai primeiro escondidinho na rede privada e dane-se o Brasil! Cadê aquele pessoal letrado e exaltados em nome da defesa da democracia, da saúde, SUS e alinhados? O sistema é bruto!”, falou Carlos Bolsonaro.

Já o deputado do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, usou o Instagram para se pronunciar. “Canalhice escancarada. Se vacinou escondido, enquanto a população sofre a incompetência do atraso das vacinas de dengue. Recorde de casos no Brasil, com quase 4 mil mortes. A saúde pública “padrão FIFA’ é exclusiva para o Lula”, disse ele em publicação.

Mais um escândalo: dessa vez a falta de vacinas da dengue. São mais de 6 milhões de casos e quase 4.000 mortes. E a tal das vacinas? O chefe da facção vai primeiro escondidinho NA REDE PRIVADA e DANE-SE o Brasil! Cadê aquele pessoal letrado e exautados em nome da defesa da…

Eduardo Bolsonaro por sua vez, disse em redes sociais que abrirá uma CPI contra Lula. “No mínimo iniciaremos a coleta de assinaturas para uma CPI, para averiguar este privilégio de Lula, saber se Janja ou alguém mais de sua família foi privilegiado e investigar também o recorde de mortes de dengue”, falou no X.

Uma pessoa sem caráter é capaz de tudo! Não vamos aceitar este larápios que passaram anos nos chamando de genocida, mesmo Bolsonaro tendo comprado +600 milhões de doses de vacinas, fazer esta pouca vergonha na cara do povo.

Vacinas no SUS

Já na campanha nacional de imunização contra a dengue, a aplicação dos imunizantes é restrita devido à escassez das vacinas. Para a campanha de 2024, o Ministério da Saúde comprou e recebeu doações que somam 6,5 milhões de doses da Qdenga.

As vacinas foram destinadas, inicialmente, a regiões do país com maior incidência e transmissão do vírus, contemplando a faixa etária de crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos. Os municípios escolhidos são os de grande porte, que apresentaram alto índice de transmissão nos últimos 10 anos e população residente igual ou maior que 100 mil habitantes. Também são consideradas as altas taxas de contaminação nos últimos meses.

Oposição critica Lula após o presidente se vacinar contra dengue na rede particular

