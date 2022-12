Política Bolsonaro escolhe nova casa para morar em Brasília

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Presidente completou um mês sem fazer sua tradicional live semanal. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já sabe onde vai morar em Brasília depois que deixar o Palácio da Alvorada, em 31 de dezembro de 2022. O Partido Liberal encontrou uma residência em um condomínio na capital federal para acomodar o presidente a partir de 1º de janeiro. Buscou-se um imóvel amplo e confortável, mas que não ostentasse riqueza nem fosse suntuoso.

Esta semana foi crucial para definir detalhes práticos do futuro do chefe do Executivo derrotado na disputa eleitoral.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), assinou ato nesta semana, concedendo aposentadoria parlamentar a Bolsonaro. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (2), e o valor do benefício deve beirar os R$ 30.000.

Como assegura a lei, o atual presidente terá segurança e aparato oficial custeado pela União, que inclui:

– 4 servidores para atividades de segurança e apoio pessoal;

– 2 servidores de cargos em comissão do Grupo DAS (Direção e Assessoramento Superiores) nível 5;

– 2 motoristas.

Além disso, a cúpula do PL deve dar a Bolsonaro um cargo dentro da legenda.

Atualmente, Bolsonaro recebe R$ 42.880,19 por mês. Os valores são referentes aos R$ 11.945,49 brutos mensais da aposentadoria como capitão reformado do Exército e R$ 30.934,70 (R$ 23.453,43, descontados os impostos) do salário como presidente da República, segundo o Portal da Transparência.

“Lula ganhou e precisa governar”

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva precisa ser aceita e que o petista vai exercer suas tarefas como chefe do Executivo. Mourão, que em 2023 ocupará uma cadeira no Senado, não deixou de criticar o presidente eleito que, para ele, não poderia sequer ter participado das eleições.

“Está chegada a hora das pessoas compreenderem que ele foi eleito e que agora ele tem que governar”, disse o vice-presidente em entrevista.

“A partir do momento que a gente aceitou participar do jogo com esse jogador, que não poderia participar, tudo poderia acontecer, inclusive que ele vencesse, conforme venceu.”

O vice-presidente disse ainda que pelas primeiras medidas já divulgadas pela equipe de transição para o próximo governo, “anuncia-se mais um desastre para o nosso pais, lamentavelmente”.

A declaração de Mourão ocorre em contraste com o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, que além de ter feito pouquíssimas aparições públicas e de ter reduzido drasticamente sua participação em redes sociais desde a derrota nas eleições, ainda não reconheceu explicitamente o resultado das urnas.

A falta de um posicionamento de Bolsonaro tem servido de combustível para manifestantes que ocupam áreas próximas de quartéis generais, na esperança de que as Forças Armadas intervenham no desfecho decretado pelas urnas.

Em outra frente de manifestações, apoiadores de Bolsonaro bloquearam rodovias, impedindo a passagem de pessoas e mercadorias em vários pontos do país.

