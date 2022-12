Política Lula pode manter segurança pública no Ministério da Justiça em início de governo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Durante a campanha, Lula prometeu separar as pastas da Segurança Pública e da Justiça. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá criar o Ministério de Segurança Pública no início do governo. Aziz disse ter ouvido a informação do próprio Lula, com quem se reuniu nessa semana.

Segundo ele, a informação que ouviu foi a de que a pasta não será criada em um “primeiro momento”, o que indica que isso poderia ser feito ao longo do mandato. Se a informação for confirmada pelo governo eleito, as questões de segurança pública, portanto, devem permanecer dentro da aba do Ministério da Justiça.

Consultados, no entanto, integrantes do grupo de transição que discute o tema dizem que a ideia de criar um ministério para Segurança Pública independente da pasta da Justiça não foi descartada até o momento.

Durante a campanha, Lula prometeu separar as pastas da Segurança Pública e da Justiça. Aliados do petista, no entanto, têm desaconselhado o presidente eleito a desmembrar o Ministério da Justiça, sob argumento de que isso esvaziaria a pasta.

O mais cotado para assumir o cargo de ministro da Justiça é o senador eleito Flavio Dino (PSB-MA). Ele é um dos que sugere que a segurança pública fique dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça.

Haddad e Múcio

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a interlocutores, em reuniões ao longo dessa semana, que pretende nomear o ex-prefeito Fernando Haddad para comandar o Ministério da Fazenda e o embaixador Mauro Vieira para o Itamaraty, após ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no próximo dia 12. Lula afirmou, ainda, que o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) irá para o Ministério da Justiça e o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro, para a Defesa.

A entrada de Múcio e Dino na equipe foi confirmada pelo presidente eleito em pelo menos dois jantares nos últimos dias, um na terça-feira, 29, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o outro realizado nesta quinta (1º), na casa da senadora Kátia Abreu (PP-TO).

Lula afirmou nesta sexta-feira (2), em entrevista, que ninguém precisa ficar “angustiado” ou “nervoso” com a montagem de sua equipe. “Eu tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim. Quero construir para as forças políticas que me ajudaram a ganhar a eleição”, argumentou ele, sem confirmar nomes.

A indicação de Dino já era dada como certa pelo próprio Lula ainda durante a campanha eleitoral. “Flávio Dino que se prepare. Vai ser eleito senador, mas não será senador muito tempo porque vai ter muita tarefa nesse País”, disse o então candidato do PT, em setembro. O ex-governador do Maranhão já tem cumprido agenda de ministro e participado de reuniões com a Polícia Militar, Polícia Federal e secretários estaduais de Segurança Pública, acompanhando Lula em encontros com ministros do STF.

Além dele, o PSB tenta emplacar a indicação de Márcio França para o Ministério das Cidades. O partido avalia que Dino, que era do PCdoB até o ano passado, é da “cota pessoal” de Lula, e não indicação do PSB.

