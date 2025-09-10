Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaro está “muito chateado” com votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, diz advogado

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Pessoas que estiveram com o ex-presidente nos últimos dias dizem que ele está desanimado e abalado psicologicamente. (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro (PL), seu cliente, após os votos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente no julgamento da trama golpista. Segundo o defensor, o réu está “bastante chateado”.

“Falamos com ele, ele está bastante chateado”, afirmou Vilardi nessa quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.

“A gente tem uma convicção que não existe participação do (ex-)presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro”, acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos Três Poderes em 2023.

Os votos dados pelos ministros na última terça-feira (9) marcaram uma derrota, ainda que esperada, para o bolsonarismo. O clima de pessimismo e desânimo entre aliados de Bolsonaro cresce desde o início do julgamento, na semana passada.

Pessoas que estiveram com o ex-presidente nos últimos dias dizem, reservadamente, que ele está desanimado e abalado psicologicamente. Seus auxiliares, aliados e familiares estão estressados e chateados com a possibilidade de uma eventual prisão de Bolsonaro para cumprir de pena.

A defesa do político já planeja um pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar para apresentar depois da provável condenação.

Fux

Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Luiz Fux votou para absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes de que foi acusado na trama golpista. Além de ter sido o primeiro voto divergente no julgamento até agora, Fux travou um embate com os métodos de Alexandre de Moraes à frente do processo.

Com a discordância, o resultado parcial do julgamento está em 2 votos a 1 pela condenação de Bolsonaro. Faltam os votos dos ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Caso um deles vote contra o ex-presidente, estará formada maioria pela condenação.

O voto de Fux surpreendeu as defesas dos réus, que identificaram argumentos para questionar a ação no futuro e, eventualmente, anular uma provável condenação. Além disso, o posicionamento do ministro irritou a ala do tribunal próxima de Moraes, que enxerga um alinhamento com o bolsonarismo no julgamento.

Fux afirmou que não ficou demonstrado que o ex-presidente tenha praticado atos executórios, que se diferenciariam da preparação, de declarações ou de discussões em relação a uma ruptura. Ele minimizou a minuta golpista, apontou que Bolsonaro não poderia ser acusado de golpe quando estava no mandato e afastou sua responsabilidade pelos ataques de 8 de Janeiro.

“Não se pode admitir que possa configurar tentativa de abolição do Estado democrático de Direito dar discursos ou entrevistas ainda que contenham questionamentos sobre a regularidade do sistema eletrônico de votação ou rudes acusações aos membros de outros Poderes. A simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva”, declarou.

Em um voto de mais de nove horas de duração, quase o dobro do tempo usado por Moraes, Fux afirmou que a conduta de Bolsonaro não seria suficiente para configurar a tentativa de derrubada das instituições democráticas. Nas ações da trama golpista contra os acusados de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023, no entanto, o ministro votou pela condenação de centenas de réus por tentativa de golpe e outros crimes. (Com informações da Folha de S.Paulo)

