Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diz que não há golpe sem deposição de governo e absolve réus por organização criminosa

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministro foi o terceiro a votar no julgamento sobre o núcleo crucial da trama golpista. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Luiz Fux abriu divergência na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ao votar para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista. Com isso, o placar do julgamento está em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente. Ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

O voto de Fux representou uma reviravolta no entendimento que o ministro vinha adotando até aqui. Embora tenha adotado divergências pontuais em relação às penas aplicadas a envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro nos últimos meses, até então o magistrado vinha concordando com a condenação dos réus em outras ações penais que envolviam os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

“Não se pode aceitar a pretensão acusatória de se imputar ao réu (Bolsonaro) a responsabilidade por crimes cometidos por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023 como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato”, disse Fux.

Ele alegou ainda que culpar Bolsonaro por golpe de Estado abriria precedente perigoso para responsabilização de políticos, destacando que seria inadequado penalizar discursos políticos que, por si só, não configuram atos executórios de crimes contra o Estado.

“Seria precedente muito perigoso a responsabilização penal de agentes políticos com base em alegações genéricas de abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas nas funções dos outros Poderes”, afirmou o ministro.

Fux também afirmou que os ataques feitos por Bolsonaro ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas “não configuram tentativa de abolição do estado democrático de direito”. Segundo ele, tais manifestações não ultrapassaram o limite da liberdade de expressão e não podem ser tomadas como provas de uma intenção concreta de executar um golpe de Estado.

“Ainda que se tenham questionamentos contra a regularidade do sistema de votação ou acusação aos membros de outros poderes, a simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva”, declarou o magistrado.

Outro ponto mencionado por Fux foi a chamada minuta do “Punhal Verde e Amarelo”. Segundo o ministro, não há evidências que comprovem que o documento, que previa medidas como a decretação de estado de sítio, tenha sido de fato apresentado a Bolsonaro.

“As provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando qualquer dúvida razoável, que essa minuta, em algum momento, chegou a ser apresentada ao réu Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência”, disse.

O ministro também defendeu a absolvição do ex-comandante da Marinha Almir Garnier por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, ele defendeu a condenação do tenente-coronel Mauro Cid pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Bolsonaro está “muito chateado” com votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, diz advogado
Ministro Luiz Fux vota para absolver o comandante da Marinha do Brasil durante o governo Bolsonaro Almir Garnier de todos os cinco crimes apontados em denúncia
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-luiz-fux-diz-que-nao-ha-golpe-sem-deposicao-de-governo-e-absolve-reus-por-organizacao-criminosa/ Ministro do Supremo Luiz Fux diz que não há golpe sem deposição de governo e absolve réus por organização criminosa 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, ministro Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet

Notícias Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e vota para anular processo de Bolsonaro e 7 réus