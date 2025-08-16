Brasil Bolsonaro está “triste, preocupado e magoado”, diz aliado de ex-presidente

Em prisão domiciliar há duas semanas, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro está cada vez mais abatido. “Há uma mistura de sentimentos, o presidente Bolsonaro está triste, preocupado e magoado”, diz um aliado que o

visitou, mas que preferiu falar sob reserva.

Uma das maiores preocupações do presidente é com a própria saúde. Hoje ele foi novamente ao hospital em Brasília para fazer exames. “Ele não para de soluçar, fica dias soluçando, está fazendo um tratamento”, diz este aliado.

Bolsonaro também mostra-se magoado em não conseguiu levar à frente a votação na Câmara dos Deputados do projeto que anistiaria os envolvidos no episódio do 8 de Janeiro, quando vândalos depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

O ex-presidente da República deve se encontrar nos próximos dias com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e durante a conversa pretende reforçar o pedido para aprovar o projeto da anistia. Durante a eleição de Motta, Bolsonaro tinha dado apoio ao paraibano em troca de colocar o projeto em

votação.

O ex-presidente da República também foi proibido de utilizar suas redes sociais. Bolsonaro tem ao todo 68 milhões de seguidores em suas cinco principais redes, Instagram, X, Facebook, Youtube e Tik Tok. As últimas mensagens postadas por Bolsonaro nas redes sociais são de 27 de julho.

Prisão domiciliar deixou o presidente ainda mais triste

Uma das maiores mágoas do presidente, no entanto, é com a prisão. Ele passa os dias vendo televisão, andando no quintal e jogando baralho com a mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na rua onde o casal mora, em um condomínio de Brasília, só passam poucos moradores de carro.

Esta semana, o presidente recebeu mais uma notícia ruim. O Supremo Tribunal Federal marcou data das sessões do julgamento por golpe de Estado. Em meio a este tormento pessoal, o ex-presidente ainda tem recebido pressão de

governadores candidatos às eleições presidenciais do ano que vem, que disputam o recall eleitoral de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro deixa hospital após passar por bateria de exames no DF

Boletim médico divulgado neste sábado (16) pelo Hospital DF Star, em Brasília, informa que os exames realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro mostraram um quadro de infecções pulmonares, esofagite e gastrite.

Bolsonaro deixou a prisão domiciliar pela manhã para realizar coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia abdominal. Ele deixou o hospital à tarde, por volta das 14h, sem falar com a imprensa.

Segundo seus advogados, o ex-presidente tem apresentado refluxo e soluços. Com informações da Revista Veja.

