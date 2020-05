Bolsonaro fala em 10 milhões de desempregados por causa do coronavírus

As informações mais recentes divulgadas pelo IBGE indicam que, no fim de março, o Brasil tinha 12,9 milhões de desempregados. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr)

Ao falar sobre o total de desempregados no Brasil em razão da crise econômica provocada pelo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro citou uma estimativa de 10 milhões de empregos formais perdidos durante a pandemia.

O número, se correto, corresponderia a um aumento de 77% em relação à quantidade total de desempregados atualmente no País. As informações mais recentes divulgadas pelo IBGE indicam que, no fim de março, o Brasil tinha 12,9 milhões de desempregados.

“Eu não posso passar por cima do Supremo [Tribunal Federal]. Inclusive, estão aumentando as medidas protetivas. Pessoal, já está na casa dos 10 milhões de desempregados no Brasil, formais”, declarou Bolsonaro na quinta-feira (07) ao criticar o isolamento social determinado por governadores.

O presidente atribuiu a informação sobre o número de empregos perdidos por causa da pandemia ao ministro da Economia, Paulo Guedes.