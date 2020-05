Bem-Estar Coronavírus é encontrado em esgotos, mas a via principal de transmissão é a respiratória

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Embora pesquisadores tenham encontrado material genético do Sars-CoV-2 em amostras de esgoto, o contágio por água contaminada ou esgoto é pouco provável. A transmissão do novo coronavírus pelas fezes já foi apontada, embora a via principal seja a respiratória.

José Paulo Leite, diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), afirma que uma via de contaminação pela água ou pelo esgoto, se existir, é muito baixa. Segundo o bioquímico, o fato de que o vírus seja detectável no esgoto não equivale a dizer que ele se encontre em estágio infeccioso.

É importante lembrar que, durante o período de isolamento social, a prática de atividades recreativas como nadar em represas ou visitar pontos turísticos não é recomendada e é proibida em diversos municípios brasileiros.

