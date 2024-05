Brasil Chuvas no RS: governo antecipa pagamento do Bolsa Família e auxílio gás; veja datas

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

A antecipação de benefícios sociais integra um pacote de medidas que ainda incluem ações de crédito que somam R$ 50,9 bilhões. Foto: Mauricio Tonetto/Secom A antecipação de benefícios sociais integra um pacote de medidas que ainda incluem ações de crédito que somam R$ 50,9 bilhões. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governo federal informou na quinta-feira (9), que antecipará o pagamento do Bolsa Família e auxílio gás para todos os beneficiários desses programas no Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas. O pagamento será feito no dia 17 de maio, próxima sexta-feira.

A antecipação de benefícios sociais integra um pacote de medidas que ainda incluem ações de crédito que somam R$ 50,9 bilhões. Os estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram mais de 100 mortos, e o número de pessoas afetadas no estado passa de 1,5 milhão, o equivalente a cerca de um habitante em cada dez no Estado, que possui cerca de 10,8 milhões de residentes, segundo o Censo.

Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) indicam que 583 mil famílias que vivem no Estado devem ser contempladas, que devem receber R$ 380 milhões de socorro.

A medida não vale para outros locais do Brasil. Ela está sendo feita para as 583 mil famílias que recebem o Bolsa Família e o auxílio gás no Rio Grande do Sul para atender às vítimas das fortes chuvas que deixaram um enorme rastro de estrago no Estado.

Os valores estarão disponíveis na conta indicada pelos beneficiários para recebimento.

Os demais beneficiários do Bolsa Família e auxílio gás do país devem seguem as datas escalonadas de pagamento, que segue o calendário escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Neste mês de maio, por exemplo, o benefício começa a ser pago no dia 17 para quem tem final 1 do NIS até o dia 31, quando os cadastrados no NIS com número final 0 receberão o benefício.

A principal regra para recebimento do Bolsa Família é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Para isso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados. O cadastro é feito em serviços de assistência social dos municípios.

A pessoa responsável pela família selecionada recebe um cartão emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF). O pagamento é feito seguindo a data final do número do NIS.

Em média, cada pessoa recebe R$ 686,10, segundo dados de fevereiro, os mais recentes disponíveis. A quantia pode variar para mais ou para menos, já que o Bolsa Família tem outras regras tais como adicional para quem tiver filho de 1 a 6 anos matriculado na escola.

O auxílio gás tem um valor de repasse de R$ 102 e é bimestral. Ele atende a famílias de vulnerabilidade social que estejam inseridas no CadÚnico e segue o mesmo calendário de recebimento do Bolsa Família.

