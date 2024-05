Rio Grande do Sul Doações para vítimas das enchentes em Porto Alegre chegam de diversas partes do mundo

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Arrecadação parcial já é superior a R$ 2 milhões. (Foto: Arquivo/EBC)

A conta bancária aberta há poucos dias pela prefeitura de Porto Alegre para auxiliar as vítimas da enchente na capital gaúcha recebeu mais mais R$ 2 milhões até a tarde dessa sexta-feira (10). São valores em real, dólar, euro e outras moedas estrangeiras, mostrando que o alcance da campanha abrange diversos países, da vizinha Argentina à distante Austrália.

Contribuições oriundas dos demais Estados brasileiros podem ser realizadas através do sistema Pix, ao passo que as de fora do País têm como realizadas por meio de transferência. A arrecadação será direcionada a programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradia, com a aquisição de itens domésticos, pagamento de hospedagem solidária e auxílio à retomada da atividade econômica.

A iniciativas estão previstas pelo Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, oficializado pela Lei municipal nº 13.640, de 2023. O dinheiro excedente também pode ser direcionado ao Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo assim uma reserva estratégica para continuidade das ações de assistência.

“Graças às doações de itens de primeira necessidade que chegam à capital gaúcha, a prefeitura ainda não precisou utilizar os recursos recebidos, possibilitando assim o seu investimento direto nas necessidades dos atingidas pela cheia”, ressalta a administração municipal.

– Doações dentro do País: para colaborar por meio do sistema pix, basta inserir o número de CNPJ 92963560000160, da própria prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado.

– Doações do Exterior: os dados são “Iban BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1. Nome/razão social: Município de Porto Alegre. CPF/CNPJ 92.963.560/0001-60. Conta 2822 0006 000000071336-1. Código Swift: CEFXBRSP.

Governo do Estado

O governo gaúcho também oferece alternativa semelhante. No dia 2, reativou o canal de doações para a conta “SOS Rio Grande do Sul”, que aceita contribuições de pessoas físicas e jurídicas. A gestão e fiscalização dos recursos são realizadas por um comitê presidido pela Secretaria da Casa Civil e que é composto de representantes de órgãos do governo e entidades sociais.

“Esses recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades”, ressalta o texto no site Palácio Piratini. “Com isso, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência do processo, pois a movimentação dos recursos passa por auditoria e fiscalização.

– Pix para a conta “SOS Rio Grande do Sul”: CNPJ: 92.958.800/0001-38, em nome do Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul (as duas opções podem aparecer). Há também um QR Code disponível no site estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

2024-05-10