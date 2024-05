Porto Alegre Secretaria da Saúde leva vacinas a socorristas em pontos estratégicos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Dois imunizantes foram oferecidos nos locais: a Dupla Adulto (dT), contra difteria e tétano, e influenza. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Equipe de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre levou profissionais para três pontos estratégicos de partida e chegada de resgates: a Usina do Gasômetro, o Shopping Pontal e o Viaduto Eduardo Utzig. Dois imunizantes foram oferecidos nos locais pela equipe volante: a Dupla Adulto (dT), contra difteria e tétano, e influenza.

As duas vacinas são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A dT é aplicada em pessoas com alguma lesão ou ferimento e que tiveram contato prolongado com as águas da enchente.

O resultado da atividade foi considerado satisfatório pela chefe da equipe, Renata Capponi, que coordenou as as operações nos três locais. Nessa sexta-feira (10), houve aplicação de doses no viaduto Eduardo Utzig, na Zona Norte e na Usina do Gasômetro.

A vacinação antirrábica, destinada a pessoas que sofreram acidentes como mordeduras de animais como cães e gatos, não está disponível nessas ações. A oferta é feita em duas unidades de saúde da Capital: no Centro de Saúde Modelo e na Unidade de Saúde Tristeza. Para receber o atendimento antirrábico, a vítima do acidente deverá ser avaliada por um profissional de saúde.

Profissionais

Profissionais da SMS atuam no atendimento às pessoas nos abrigos organizados em razão da enchente. Na Zona Norte de Porto Alegre, mais de 20 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e agentes de saúde, atuam há uma semana junto aos desabrigados que estão no Vida Centro Humanístico, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia.

Para dar conta de questões de saúde mental, a equipe é composta ainda por psicólogos, psiquiatras e terapeuta ocupacional, além de manter o acesso a vacinas e medicamentos. O mediador intercultural Jean Júnior Thevenin ajuda migrantes haitianos e venezuelanos, fazendo a interface com as equipes de saúde. “Tentamos facilitar a comunicação para auxiliar nas solicitações das famílias migrantes”, comenta.

O coordenador da equipe pela Santa Casa de Misericórdia, Moisés Heberle, explica que muitas pessoas perderam receitas e medicamentos. “Atuamos na busca ativa, conversando com cada um para fazer o acolhimento, renovar receitas e verificar as necessidades prioritárias”, completa Heberle.

De acordo com dados da Defesa Civil, na manhã dessa sexta, a prefeitura de Porto Alegre registrava 13.175 pessoas em abrigos temporários organizados pelo município e por entidades parceiras. Ao todo, 144 estruturas foram montadas para assistência à população atingida pelas enchentes.

