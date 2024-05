Rio Grande do Sul Cavalos presos em casa e com água até o pescoço morrem em Canoas

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipe de resgate esteve no local, mas os dois animais já estavam sem vida. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois cavalos que estavam presos com água até o pescoço em uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, morreram na tarde de quinta-feira (9). Os animais vinham sendo monitorados por um morador da região, que levava água e comida, além de ter comunicado a necessidade de equipes de resgate. O socorro chegou ainda na tarde de quinta, mas os equinos foram encontrados sem vida.

O barqueiro Carlos Henrique, que mora nos arredores da casa onde os cavalos estavam presos, se responsabilizou pelo cuidado com os animais durante os dias em que estiveram no local. No entanto, sem a possibilidade de realizar o resgate de dois animais sozinho, ele solicitou ajuda.

“Fomos fazer o resgate, infelizmente eles não resistiram, chegamos tarde. Eles morreram ontem [quinta] à tarde, dá para ver eles ali, boiando dentro da casa”, lamentou Carlos, que também tem auxiliado no resgate de outros animais e pessoas ilhadas.

A casa onde os dois estavam presos teve seu primeiro pavimento quase todo coberto de água. Com risco de hipotermia, afogamento e contaminação por doenças, os animais permaneceram no local durante dias, lutando para sobreviver com o nível da inundação na altura do pescoço.

Resgate de Caramelo

Após ficar cinco dias ilhado no telhado de uma casa em Canoas, o cavalo “Caramelo” finalmente foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo em uma operação emocionante, transmitida para todo o País ao vivo na televisão. A força-tarefa foi montada com a participação de veterinários e foi liderada pelos Bombeiros paulistas.

Flagrado se equilibrando na parte de cima de uma casa praticamente submersa pela água, a retirada do equino, contou com 11 pessoas e cinco botes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na manhã de quinta, os profissionais se deslocaram até a região em que o cavalo estava ilhado com duas embarcações.

O primeiro passo foi se aproximar do animal e realizar a sedação, para evitar que ele se machucasse ou ficasse nervoso com a presença dos humanos. Com o auxílio de um veterinário, a sedação foi aplicada.

“Quando chegamos encontramos o animal em uma situação debilitada. Tentamos nos aproximar de maneira calma, fizemos a contenção física, os veterinários vieram com os medicamentos, após a sedação, deitamos o cavalo numa balsa de salvamento e fizemos a extração em segurança”, disse o capitão Franco, que liderou a missão de resgate.

“Caramelo” foi deitado no bote e seguiu por quase meia hora num percurso de quatro quilômetros até chegar no ponto seco da cidade. No local, uma viatura dos Bombeiros de São Paulo puxou o bote até um caminhão da Brigada Militar. O animal, ainda sedado, foi levado até um hospital veterinário para receber os cuidados necessários.

Tragédia

O número de mortes em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 126, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado no início da noite dessa sexta-feira (10). Há ainda o registro de 141 desaparecidos e estima-se que o temporal tenha atingido pelo menos 1,9 milhão de pessoas até agora.

Ao todo, há 71.409 pessoas em abrigos, 339.928 desalojados, e 756 pessoas feridas socorridas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cavalos-presos-em-casa-e-com-agua-ate-o-pescoco-morrem-em-canoas/

Cavalos presos em casa e com água até o pescoço morrem em Canoas

2024-05-10