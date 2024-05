Rio Grande do Sul Resgate de cavalo ilhado em cima de telhado no RS emociona o País

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

"Caramelo" foi sedado e transportado em um bote dos Bombeiros para depois receber o atendimento adequado. (Foto: Reprodução de TV)

Depois de muitos dias de sufoco, o cavalo “Caramelo”, como foi apelidado pela população, foi resgado na manhã de quinta-feira (9). O animal ficou 5 dias ilhado em cima do telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre por causa das enchentes que afetam o Estado.

O resgate de “Caramelo” pôde ser acompanhado ao vivo e anônimos e famosos como o influenciador digital Felipe Neto, que tentou ajudar no resgate mesmo à distância, usaram as redes sociais para celebrar a ação dos bombeiros.

“Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança para seguirmos doando e ajudando do jeito que der a diminuir essa tragédia”, declarou a atriz Fernanda Paes Leme.

O presidente do Supremo tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, disse nessa sexta-feira (10) que o cavalo “Caramelo” “solitariamente no telhado à espera de alguma solução” foi um dos momentos mais emblemáticos que ele já viu.

“Talvez um dos mais emblemáticos momentos que eu tenha visto e que, talvez outras pessoas tenham visto na televisão, foi um cavalo solitariamente no telhado à espera de alguma solução. Ao que se noticiou, o cavalo foi salvo, o que é um bom momento, mas nós já tivemos mais de uma centena de mortes e ainda há muitas partes do Estado sob a água”, disse Barroso.

O ministro, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, disse que o órgão tem feito todo o possível para ajudar o Rio Grande do Sul e relembrou ato assinado em conjunto com o corregedor nacional de Justiça em prol do Estado.

“Logo no início da tragédia eu fiz uma recomendação para que os juízes criminais transferissem para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul as verbas relativas às penas pecuniárias que estivessem em depósito judicial”, relembrou.

A mobilização da população e das forças de segurança sintetizou a relação histórica do cavalo com o povo gaúcho. O cavalo crioulo é animal-símbolo do RS e considerado patrimônio cultural desde 2002.

Imprensa internacional

A imprensa internacional também repercutiu o resgate de “Caramelo”. O tema ficou na página principal do site da ABC News, nos Estados Unidos, e também foi noticiado pelas agências AP e Reuters e pelos jornais Clarín, da Argentina; The Guardian, do Reino Unido; CNN Chile; e CNN Español.

A edição espanhola do El País destacou que o episódio virou um “símbolo” das inundações no RS. Já a CNN Chile destacou as reações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja ao descobrirem que a operação foi bem-sucedida.

Há dias, jornais de todo o mundo têm relatado as enchentes, que já deixaram mais de 120 mortos e atingiram mais de 85% das cidades gaúchas. A tragédia foi noticiada nas páginas principais dos sites da CNN Internacional, Al Jazeera (Catar), RT News (Rússia), CGNT (China), do Clarín e do Guardian (Reino Unido).

O resgate de “Caramelo” foi feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e acompanhado por veterinários. Para ser retirado do local, o equino foi sedado e colocado em um bote.

O veterinário da Polícia Militar Augusto Moscardini explicou em entrevista a GloboNews que foi necessário avaliar o estado físico e o temperamento do animal, o tempo em que ele se encontrava preso e o peso do cavalo. Segundo Moscardini, “Caramelo” tem entre 450 e 500 quilos.

Enquanto transportavam o cavalo em um bote, os veterinários seguiram aplicando a medicação para que ele permanecesse imóvel. O animal também recebeu litros de soro para repor a quantidade de líquido que perdeu no período em que ficou ilhado.

De acordo com o veterinário que assumiu os cuidados do animal, ele está desidratado, mas tem parâmetros clínicos estáveis. O cavalo está no complexo veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Até o momento, ainda não se saber quem é o seu tutor.

