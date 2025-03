Apesar das articulações, o avanço da proposta de anistia ainda é improvável. Dirigentes de partidos de centro-direita avaliam que a adesão da militância bolsonarista tem sido menor do que a esperada. A manifestação convocada por Bolsonaro no dia 16 de março, em Copacabana, por exemplo, teve menos impacto político do que o planejado. Segundo um aliado, o ato acabou revelando que “Bolsonaro está perdendo o mando das ruas”.

Além disso, interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicam que ele não deve colocar o projeto para votação sem amplo apoio e sem evitar confrontos com o STF. (As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1)