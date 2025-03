Política Apelo a Trump, tensão política no Brasil, perdão presidencial: veja o que a imprensa internacional disse sobre Bolsonaro virar réu

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

A imprensa internacional repercutiu a decisão da Justiça brasileira de tornar Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes de seu governo réus. (Foto: Bloomberg)

A imprensa internacional repercutiu a decisão da Justiça brasileira na quarta-feira (26) de tornar Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes de seu governo réus, acusados de tentativa de golpe de Estado.

O jornal americano The New York Times disse que a decisão dos juízes do Supremo Tribunal Federal marca um “esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro pelas acusações de que ele tentou de fato desmantelar a democracia do Brasil ao orquestrar um plano amplo para dar um golpe”.

Segundo o The New York Times, a investigação das autoridades revelou o quão perto o Brasil chegou de retornar a uma ditadura militar após quase quatro décadas como uma democracia moderna”.

“O julgamento, que ainda não foi agendado, é fruto de uma investigação abrangente de dois anos em que a polícia invadiu casas e escritórios, prendeu pessoas próximas a Bolsonaro e obteve uma confissão importante de um assessor do ex-presidente [Mauro Cid]”, escreve o jornal.

“O esquema, de acordo com os promotores, também incluiu semear dúvidas infundadas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas do Brasil nos meses que antecederam a votação de 2022. Bolsonaro alegou que só poderia perder se a eleição fosse fraudada a favor de seu oponente.”

O jornal americano destacou que, se condenado, Bolsonaro pode pegar de 12 a 40 anos de prisão, embora analistas políticos esperem uma sentença menor.

“Uma condenação também o tornaria permanentemente inelegível para concorrer a um cargo sob a lei atual.”

O jornal também destaca os esforços de Bolsonaro e seus aliados de buscar apoio do presidente americano, Donald Trump.

“Bolsonaro também parece estar apostando no apoio de Trump. Na semana passada, um dos filhos de Bolsonaro disse que planeja buscar asilo político nos EUA e pressionar o governo Trump para pressionar as autoridades brasileiras a interromper o que ele chama de perseguição injusta ao seu pai.”

O jornal americano de finanças Wall Street Journal disse que o julgamento de Bolsonaro “deve aprofundar as tensões políticas em um país que está dividido antes da eleição presidencial de outubro de 2026, dizem cientistas políticos, especialmente se o ex-presidente for condenado e preso”.

“Um populista que se apresenta como um gladiador da direita nas guerras culturais do Brasil, Bolsonaro venceria por pouco a eleição presidencial contra Lula, mostrou uma pesquisa recente do instituto de pesquisas Paraná Pesquisas do Brasil. A aprovação do trabalho de Lula caiu para uma baixa histórica de 24% no mês passado, em parte devido a preocupações com a inflação, de acordo com a pesquisa Datafolha”, destacou o Wall Street Journal.

“Apesar da proibição, Bolsonaro continuou a aparecer em comícios de rua nos últimos meses, atraindo multidões de apoiadores adoradores aplaudindo o ‘mito’.”

Assim como o The New York Times, o Wall Street Journal também noticiou a tentativa de aproximação de bolsonaristas com os EUA, afirmando que Eduardo Bolsonaro “disse no início deste mês que buscaria asilo político nos EUA, onde espera construir apoio político para seu pai”.

O Wall Street Journal destacou que “não houve comentários de Trump ou de qualquer funcionário do governo sobre os problemas de Bolsonaro ou se os EUA poderiam encontrar uma maneira de ajudá-lo”, mas o jornal falou sobre as recentes manifestações de Elon Musk contra Alexandre de Moraes.

“Pessoas próximas ao governo de Trump disseram que ele vê paralelos entre as batalhas legais de Bolsonaro e o que ele chamou de investigações politicamente motivadas contra ele antes da eleição de novembro”, diz o Wall Street Journal.

Há chances de Bolsonaro evitar a condenação?

Perdão

O jornal britânico The Guardian, disse que os ataques de 8 de janeiro — que fizeram parte do julgamento que tornou Bolsonaro réu — “foram supostamente incitados como parte de uma tentativa desesperada de devolver Bolsonaro à presidência, contra a vontade pública, criando tumulto que justificaria uma intervenção militar”.

O Guardian diz que Bolsonaro busca formas de voltar a poder concorrer nas eleições do ano que vem.

“A melhor chance de Bolsonaro de uma ‘ressurreição política’ está em ajudar a eleger um aliado de direita na eleição presidencial do ano que vem que concordasse em perdoá-lo após assumir o poder. Seu filho congressista, Eduardo Bolsonaro, e sua esposa, Michelle Bolsonaro, seriam possíveis candidatos.”

O Guardian também disse que “o populista de extrema direita também está contando com o apoio de seu mais importante aliado estrangeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua busca para evitar a prisão e garantir sua sobrevivência política”.

O também britânico Financial Times destacou que o julgamento de Bolsonaro poderia começar nas próximas semanas e que especialistas jurídicos acreditam que um veredito é provável antes do final do ano.

“Em uma entrevista recente ao Financial Times, Bolsonaro pediu ajuda do exterior para resgatar o país sul-americano do que ele alega ser um deslize para uma ditadura, em uma aparente mensagem ao presidente dos EUA, Donald Trump”, disse o Financial Times.

