Política Tarcísio de Freitas diz que julgamento no Supremo não será o último desafio de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O governador paulista afirmou ainda que Bolsonaro é "a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá". (Foto: Divulgação/Palácio dos Bandeirantes)

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, comentou sobre o julgamento que resultou na decisão de tornar Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado, afirmando que “não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado” pelo ex-presidente.

Em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio expressou confiança em Bolsonaro, afirmando: “Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor.” O governador também reafirmou o status político de Bolsonaro, destacando que o ex-presidente continua sendo “a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá”.

O atual governador de São Paulo, que foi ministro no governo Bolsonaro, garantiu ainda que “a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada”, demonstrando um forte apoio ao ex-presidente. Analistas políticos apontam Tarcísio como o principal herdeiro político de Bolsonaro, especialmente agora que o ex-presidente está inelegível.

Pesquisa

Em meio a esse cenário, uma pesquisa recente revelou que há um empate técnico entre Tarcísio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. Em um possível segundo turno, Tarcísio aparece ligeiramente à frente de Lula, com 49% contra 47%, embora a margem de erro da pesquisa seja de um ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg.

Apesar da inelegibilidade, Bolsonaro tem reiterado sua intenção de seguir como candidato nas próximas eleições. Em uma entrevista à imprensa em Brasília, na tarde de quarta-feira (26), ele reafirmou que sua candidatura permanece de pé, embora tenha enfrentado desafios legais. A declaração surge em um momento crítico, com o ex-presidente respondendo a acusações que o envolvem em uma tentativa de golpe de Estado.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) foi unânime ao aceitar a denúncia que caracteriza Bolsonaro e mais sete aliados como réus em uma ação penal relacionada à tentativa de golpe. A decisão do STF, que transformou Bolsonaro em réu, marca um momento decisivo na trajetória do ex-presidente, que agora enfrenta as acusações em um processo judicial que poderá impactar sua carreira política.

Após a decisão do STF, Bolsonaro adotou um tom agressivo, lançando declarações distorcidas e falsas, além de ataques à esquerda e à imprensa. Em uma entrevista, ele ainda fez críticas à cobertura jornalística. (As informações são do portal UOL)

