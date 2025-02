Brasil Bolsonaro fala sobre Michelle estar à frente de Lula em pesquisa: “Ele está derretendo”

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo PL mostra que Jair e Michelle Bolsonaro ficariam à frente de Lula em eventuais cenários de segundo turno na eleição presidencial de 2026. (Foto: Carolina Antunes/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um “incompetente” e afirmou que o governo só o deixa inelegível porque tem medo.

“A pesquisa, hoje, já me dá 5% a frente do nove dedos [Lula], inclusive a dona Michelle na frente dele, é sinal que ele está derretendo, é um incompetente”, disse Bolsonaro após almoço com a oposição.

No cenário entre Jair Bolsonaro e Lula, o ex-presidente aparece com 45,1% das intenções de voto, contra 40,2% do atual chefe do Executivo. Já entre Michelle e o petista, a ex-primeira-dama surge com 42,9% e o atual mandatário, 40,5%.

Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A corte entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar, sem provas, o sistema eleitoral.

Popularidade de Lula

O “derretimento” da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontado por pesquisas de diferentes institutos nos últimos dias, acendeu um alerta no governo sobre o futuro do PT para as eleições de 2026. Faltando menos de dois anos para a próxima disputa presidencial, o Palácio do Planalto pretende agora uma reação por meio de uma série de medidas com o intuito de tentar recuperar a competitividade do petista.

O apoio de influenciadores petistas na divulgação de programas do governo, o projeto para isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, distribuição de gás para a população de baixa renda e alguma “solução” para baixar os preços dos alimentos estão na pauta do Palácio do Planalto, que já está de olho no pleito presidencial do próximo ano.

Divulgada na sexta-feira (14), a pesquisa Datafolha mostrou que aprovação de Lula é de apenas 24%, o menor patamar registrado nos três mandatos do petista. O número registrado neste mês de fevereiro representa uma queda de 11 pontos percentuais em comparação com a pesquisa de dezembro do ano passado, quando a aprovação era de 35%.

Segundo a série histórica do Datafolha, o menor patamar de aprovação do governo Lula havia sido registrado entre outubro e novembro de 2005, quando a pesquisa registrou 28% de “ótimo ou bom”, no auge da crise do mensalão, durante seu primeiro mandato. As informações são dos portais CNN e Gazeta do Povo.

