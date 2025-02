Brasil Michelle Bolsonaro atinge melhor desempenho contra Lula nas pesquisas do PL

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











No cenário estimulado em um eventual segundo turno, Michelle está com 42,9% da preferência e, Lula, com 40,5%. (Foto: Alan Santos/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desgaste de Lula com a crise de credibilidade do Pix e o aumento da inflação rendeu frutos para Michelle Bolsonaro, ao menos na nova pesquisa contratada pelo PL.

Pela primeira vez, a ex-primeira-dama aprece numericamente à frente do presidente nas intenções de voto do levantamento da Paraná Pesquisas, que vêm sendo feitos há mais de um ano.

No cenário estimulado em um eventual segundo turno, Michelle está com 42,9% da preferência e, Lula, com 40,5%. Há empate técnico entre ambos devido à margem de erro. Declararam votar em branco ou nulo 12,4% e não opinaram 4,2%.

No primeiro turno da pesquisa estimulada, porém, Lula aparece na dianteira. O presidente tem 34,1% da preferência e Michelle, 27,2%.

O terceiro colocado é Ciro Gomes (9%), seguido por Gusttavo Lima (8,7%), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (4,7%), o governador do do Grande do Sul, Eduardo Leite (3,1%), e do Pará, Helder Barbalho (1,3%).

Baixa

O “derretimento” da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontado por pesquisas de diferentes institutos nos últimos dias, acendeu um alerta no governo sobre o futuro do PT para as eleições de 2026. Faltando menos de dois anos para a próxima disputa presidencial, o Palácio do Planalto pretende agora uma reação por meio de uma série de medidas com o intuito de tentar recuperar a competitividade do petista.

O apoio de influenciadores petistas na divulgação de programas do governo, o projeto para isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, distribuição de gás para a população de baixa renda e alguma “solução” para baixar os preços dos alimentos estão na pauta do Palácio do Planalto, que já está de olho no pleito presidencial do próximo ano.

Divulgada na sexta-feira (14), a pesquisa Datafolha mostrou que aprovação de Lula é de apenas 24%, o menor patamar registrado nos três mandatos do petista. O número registrado neste mês de fevereiro representa uma queda de 11 pontos percentuais em comparação com a pesquisa de dezembro do ano passado, quando a aprovação era de 35%.

Segundo a série histórica do Datafolha, o menor patamar de aprovação do governo Lula havia sido registrado entre outubro e novembro de 2005, quando a pesquisa registrou 28% de “ótimo ou bom”, no auge da crise do mensalão, durante seu primeiro mandato. As informações são dos portais O Globo e Gazeta do Povo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/michelle-bolsonaro-atinge-melhor-desempenho-nas-pesquisas-do-pl-contra-lula/

Michelle Bolsonaro atinge melhor desempenho contra Lula nas pesquisas do PL

2025-02-19