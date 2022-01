Política Bolsonaro fala sobre visita à Rússia: “Vladimir Putin é conservador”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Itamaraty, a previsão é que o presidente esteja no país europeu entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Segundo o Itamaraty, a previsão é que o presidente esteja no país europeu entre os dias 14 e 17 de fevereiro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (27), que a viagem para a Rússia, prevista para o mês que vem, está mantida. Em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que irá “atrás de melhores entendimentos, melhores relações comerciais”. Segundo o Itamaraty, a previsão é que o presidente esteja no país europeu entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

Questionado por um apoiador se o presidente russo, Vladimir Putin, seria conservador e “gente da gente”, Bolsonaro afirmou “ele é conservador, sim”. O homem então pergunta como que Putin poderia conciliar o “comunismo” com o conservadorismo, mas o presidente apenas declarou suas intenções com a viagem. “Estarei no mês que vem lá [Rússia], eu vou atrás de melhores entendimentos, melhores relações comerciais”, afirmou. Bolsonaro então completou: “o mundo todo é simpático ao Brasil”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política