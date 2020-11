Colunistas Bolsonaro garante “vacina gratuita e voluntária par a população”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro garante que Governo Federal vai comprar e distribuir vacinas. (Foto: Reprodução)

O Governo Federal vai adquirir as doses de vacina necessárias para imunizar a população, garante o presidente Jair Bolsonaro. A única condição, segundo o presidente, “é que a vacina seja certificada pela Anvisa. Então, compraremos para que a população possa, de forma voluntária e gratuita, receber a aplicação”.

Surpreendentemente, a notícia não foi bem recebida por alguns governadores e prefeitos, que preferem gastar recursos dos estados e municípios para fazer as compras das vacinas diretamente.

Lasier quer derrubar voto secreto no Senado

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), atual vice-presidente do Senado, tenta apressar a tramitação do Projeto de Resolução 53, parado desde 2018, que torna transparentes as votações do Senado. Lasier justifica que “as decisões do Parlamento precisam ser transparentes, para que o eleitor controle as ações de seus representantes. Por isso apresentei o projeto de resolução 53, que torna aberto o voto nas eleições do Senado. O atual sistema leva a atos nada republicanos, que não vamos tolerar!”.

Dinheiro das emendas para leitos de UTI

A inauguração e a ampliação do serviço de Emergência e da Unidade de Terapia Intensiva do hospital Vila Nova de Porto Alegre, com 20 novos leitos de UTI, teve um movimento decisivo do deputado federal Giovani Cherini, do PL. O diretor do hospital, Dr. Dirceu Dal’Molin, fez um reconhecimento ao deputado Cherini pelo aporte de R$ 3 milhões de emenda individual para viabilizar a ampliação no hospital.

Marcel pede que Câmara volte a trabalhar

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem, do Novo, fez um apelo no plenário, para que os trabalhos na Câmara voltem a pleno vapor:

“Que se convoquem sessões para quinta, sexta, sábado e até para os domingos. Que se cancele o recesso de janeiro! Mas não podemos deixar que o país fique à deriva, pois a conta vai chegar logo.”

Otimismo no Tesouro gaúcho

O esforço da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul nos últimos meses poderá trazer uma colheita histórica este mês: já existe um cálculo otimista, indicando que o tesouro gaúcho poderá arrecadar em impostos cerca de R$ 3,5 bilhões em novembro.

Caso se confirme a expectativa, esta será a maior arrecadação mensal de 2020 pelo governo gaúcho.

Câmara de Porto Alegre bate o martelo sobre o futuro de Marchezan

O inferno astral do prefeito tucano Marchezan Junior, da capital gaúcha, que ficou de fora do segundo turno, ainda poderá trazer mais surpresas. A sessão de julgamento, pela Câmara de Porto Alegre, do processo de impeachment de Nelson Marchezan será realizada dia 1º de dezembro. A reunião será presencial e virtual, com início às 9 horas.

O prefeito tenta suspender os trabalhos da Comissão com um mandado de segurança. Marchezan entende que o prazo terminou no último dia 9. Uma eventual cassação poderá tirar Marchezan da vida pública por oito anos.

