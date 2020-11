Colunistas Hacker diz que usou celular comum para invadir bancos de dados do TSE

Por Flavio Pereira | 25 de novembro de 2020

Mais preocupações quanto à segurança do sistema cibernético do TSE. (Foto: Reprodução)

O hacker que admitiu ter violado a segurança dos sistemas do TSE e conseguiu acessar dados do tribunal é um jovem português de 19 anos que utilizou apenas um aparelho celular para esse trabalho. A revelação foi feita pelo próprio, em entrevista divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo.

Zambrius está em prisão domiciliar em Portugal e assumiu a autoria do ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirma que fez o ataque ao TSE sozinho com apenas um aparelho celular, mas que, se dispusesse de um computador, acredita que o ataque teria um impacto muito maior.

A informação é preocupante, embora o presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, garanta que os dados da apuração das eleições nunca estiveram sob risco.

Mas especialistas em cibersegurança apontam vulnerabilidade no sistema. O hacker português que assumiu a autoria disse à Sputnik Brasil que Barroso omite informações:

“Ele tem vindo afirmar que o TSE é seguro, que não existiu nenhuma falha de segurança, mas é mentira, nós invadimos 28 bancos de dados pertencentes ao domínio [https://www.tse.jus.br].”

Ibope diz que Melo subiu 23 pontos desde a eleição do primeiro turno

Pesquisa do Ibope divulgada ontem mostra que, em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) seria eleito com 54% dos votos válidos, contra 46% de Manuela (PCdoB). Um outro dado tirado a partir da pesquisa, mostra que Melo cresceu 23 pontos entre o resultado do primeiro turno e Manuela cresceu menos: 17 pontos, desde a eleição.

Eduardo Bolsonaro: o que pode e o que não pode

O deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, explica de forma didática o que pode e não pode nesta pandemia, ligue os pontos:

NÃO PODE

– manifestação pró Jair Bolsonaro

– praia

– reunião familiar no Natal

PODE

– black bloc

– depredar supermercado

– comício partidário

– eleição

– reunião de esquerda

Ainda não entendeu?!

Revisão dos contratos dos aeroportos

Andou bem a diretoria da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, que, no início do mês, aprovou a revisão extraordinária do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por causa dos impactos econômicos da pandemia de covid-19. Agora, a Anac amplia esta revisão para os aeroportos internacionais de Guarulhos (R$ 854,9 milhões), Brasília (R$ 184,8 milhões), Salvador (R$ 114,9 milhões) e Confins (R$ 111,1 milhões).

Esta medida garante a segurança jurídica e a viabilidade dos contratos.

Deputado Búrigo testa positivo para covid-19

O ex-candidato a prefeito de Caxias do Sul e deputado estadual Carlos Búrigo (MDB) confirma que testou positivo para a covid-19. Ele divulgou em suas redes sociais, nota na qual informa que estará mantendo suas atividades em casa, de forma remota.

Búrigo, suplente do MDB na Assembleia gaúcha, vai tornar-se titular da cadeira a partir de janeiro, com a eleição do colega de bancada Fábio Branco para a prefeitura de Rio Grande.

