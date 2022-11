Política Bolsonaro indica embaixadores para França, Jordânia e Líbano

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para serem confirmados nos postos, os indicados precisam ser aprovados em comissão e no Plenário do Senado. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou para a apreciação do Senado Federal nomes de três diplomatas para assumir embaixadas do Brasil no exterior. As mensagens com as indicações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (8).

São elas: Paulino Franco de Carvalho Neto, para o cargo de embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco; Márcio Fagundes do Nascimento, para embaixador do Brasil no Reino Haxemita da Jordânia; e Tarcisio de Lima Ferreira Fernandes Costa, para embaixador do Brasil na República Libanesa.

Para serem confirmados nos postos, os indicados precisam ser aprovados em comissão e no Plenário do Senado. Mas, como informou o jornal O Estado de S. Paulo no início da semana, indicações de Bolsonaro para embaixadas e vaga na Organização das Nações Unidas (ONU) podem ser alvo de mudanças pelo governo do novo presidente eleito do País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Havia, antes das indicações publicadas nesta terça, pelo menos 15 embaixadores já apresentados formalmente pelo atual chefe do Executivo cujas sabatinas estão travadas desde o início da campanha eleitoral.

Com a transição de governo, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, telefonou para o ex-chanceler Celso Amorim, um dos articuladores da equipe petista. Ficou acertado que eles voltarão a discutir detalhes da transição e dos novos representantes do País no exterior a partir desta semana.

Nomeações

Bolsonaro e o ministro da Educação, Victor Veiga, nomearam nesta terça nove integrantes para o Conselho Nacional de Educação (CNE). A lista inclui Elizabeth Regina Nunes Guedes – presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares e irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes.

As nomeações foram publicadas no DOU faltando menos de dois meses para o fim do governo Jair Bolsonaro – o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse em 1º de janeiro de 2013. Os indicados ao conselho, no entanto, terão mandato de quatro anos. Ao todo, Bolsonaro e Veiga nomearam três integrantes para a Câmara de Educação Básica e seis para a Câmara de Educação Superior.

Para a Câmara de Educação Básica, foram nomeados:

— Leila Soares de Souza Perussolo, ex-secretária de Educação de Roraima;

— Marcia Teixeira Sebastiani, ex-secretária-adjunta de Educação Básica do MEC nas gestões Abraham Weintraub e Milton Ribeiro;

— Ilona Becskeházy, ex-secretária de Educação Básica do MEC no mesmo período.

Para a Câmara de Educação Superior, foram nomeados:

— Paulo Fossatti, ex-presidente e atual conselheiro da Associação Nacional de Educação Católica;

— Luciane Bisognin Ceretta, reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc);

— Elizabeth Regina Nunes Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares – e irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes;

— Henrique Sartori de Almeida Prado, que já foi ministro substituto da Educação no fim do governo Michel Temer, entre agosto e dezembro de 2018;

— André Guilherme Lemos Jorge, advogado e atual membro do Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior por indicação de Milton Ribeiro; e

— Mauro Luiz Rabelo, atual secretário de Educação Básica do Ministério da Educação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política