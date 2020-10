Brasil Bolsonaro indica três militares para autoridade de proteção de dados

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A nomeação ainda depende de aprovação no Senado. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quase um mês após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o governo de Jair Bolsonaro indicou, em edição extra do Diário Oficial, os cinco nomes para a diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Entre eles, três são militares. A nomeação ainda depende de aprovação no Senado.

Foram indicados o atual presidente da Telebras, Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, para mandato de seis anos; o diretor do Departamento de Segurança da Informação do GSI, Arthur Pereira Sabbat, para mandato de cinco anos; e o engenheiro Joacil Basilio Rael, para quatro anos de mantado. Todos de carreira militar.

Além deles, foram indicadas a diretora de Serviços de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Miriam Wimmer, para mandato de dois anos; e a advogada Nairane Farias Rabelo, única representante do setor privado, para mandato de três anos.

“A nomeação de militares é uma característica do atual governo. Não posso dizer se isso é bom ou ruim, porque não é o fato de serem militares que desabonam a capacidade técnica”, avalia o advogado Adriano Mendes, especialista em privacidade e proteção de dados. “Mas o ideal seria uma diretoria mais diversificada, com pessoas olhando para as questões técnicas, para o governo e para a sociedade. A indicação está muito focada no governo.”

Cabe à ANPD “zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento” da LGPD. O texto da lei lista, diretamente, 24 competências do órgão, além de oito pontos a serem regulamentados e outras funções referentes à aplicação das novas regras.

A indicação dos nomes é o primeiro passo, mas ainda distante para a estruturação efetiva da autoridade. Além da diretoria, a ANPD terá corregedoria, ouvidoria, assessoramento jurídico e unidades administrativas, além do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que ainda não foi formado. Sem a autoridade, a aplicação da lei fica prejudicada. É ela, por exemplo, a responsável por exigir que as empresas forneçam dados pessoais requeridos pelos titulares. Cabe a ela oferecer “padrões e técnicas” para os processos de anonimização, e para determinar os padrões mínimos de segurança de dados. “A LGPD é um filho muito querido, mas que nasceu prematuro”, compara Mendes. “A lei não deveria ter entrado em vigor sem a ANPD em operação.” As principais competências da ANPD: – Zelar pela proteção de dados pessoais criando diretrizes e normas para as empresas; – Fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da LGPD (somente a partir de agosto de 2021, conforme aprovado pelo Congresso); – Tratar de casos de segredos comercial e industrial; – Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; – Elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade; – Estimular adoção de padrões que facilitem o controle dos titulares sobre seus dados pessoais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil