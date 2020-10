Depois de decisão do Supremo sobre traficante, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a prisão após condenação em segunda instância

"A partir do momento que a pessoa é condenada por um colegiado, ela tem que cumprir sua pena", disse Mourão. (Foto: Romério Cunha/VPR)

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter, por nove votos a um, a ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou nesta sexta-feira (16) a defesa da prisão após condenação em segunda instância.

Para Mourão, a saída de André do Rap da prisão, após decisão liminar (provisória) do ministro Marco Aurélio Mello, não teria ocorrido caso estivesse em vigor o cumprimento da pena após condenação em segunda instância.