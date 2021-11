O embaixador Sidnei Romero, diretor do departamento de Oriente Médio no Itamaraty, ressalta que é um ótimo momento para o país se inserir mais fortemente na região porque os países estão buscando novos mercados.

“Temos metas muito ambiciosas em relação aos Emirados Árabes, queremos um número maior de empresas brasileiras, mais investimentos de fundos soberanos em áreas de nosso interesse, como infraestrutura”, disse.

Bolsonaro parte para Manama, capital do Bahrein, na terça-feira (16). O principal evento durante a estada será a participação na abertura da embaixada do Brasil no país. Ele também deve ser recebido pelo rei Hamad Bin Isa Al Khalifa.

Na quarta-feira (17), o presidente já estará em Doha, no Catar, para se reunir com o emir do país, Tamim Bin Hamad Al Thani, provavelmente pela manhã (horário local). Há previsão de uma reunião ampliada com a comitiva brasileira seguida de um almoço oferecido pelo emir.

De tarde, Bolsonaro deve visitar o estádio Lusail, onde será a final da Copa do Mundo de 2022. Existe uma possibilidade, ainda não confirmada, de um encontro com executivos da Fifa. O último compromisso da viagem é um jantar oferecido por Bolsonaro a empresários. O regresso ao País será na quinta-feira (17).